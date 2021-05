Handel powinien być Disneylandem dla klienta

Korzystanie z Internetu w pandemii zwiększyło się o 60 proc. w porównaniu do okresu sprzed kryzysu. Handel internetowy wzrósł trzykrotnie.

Covid i lockdowny przyciągnęły do sklepów internetowych nową grupę klientów - 50+. Potrzebowali wsparcia, dlatego eobuwie.pl zatrudniło więcej osób do działu obsługi klienta, aby im pomagać robić zakupy.

Luděk Motyčka, Head of Marketing, Central & Eastern Europe Google: Liczba usług internetowych, z których ludzie korzystają zwiększyła się dwukrotnie. Największy skok zanotował handel internetowy i branża rozrywki.

- W eobuwie.pl uważamy, że w detalu nie jesteśmy w stanie sprzedawać jedynie fizycznie. Dlatego podczas pandemii zaczęliśmy między innymi organizować pokazy mody online, które okazały się sukcesem - opisywał podczas konferencji SAP Customer Experience Summit Mikołaj Wezdecki, dyrektor e-commerce w eobuwie.pl.

Prezentujące najnowszą kolekcję pokazy obejrzało ponad 50 mln osób.

- To wielki sukces, ponieważ przecież tę publiczność można porównać to jednego dużego kraju europejskiego. To znacznie poprawiało naszą sprzedaż, bo widzowie jednocześnie sprawdzali prezentowane buty na naszych stronach internetowych - tłumaczy Mikołaj Wezdecki.

Kolejną innowacją wprowadzoną przez eobuwie.pl była nowa funkcjonalność w firmowej aplikacji - skanowanie stopy klienta.

- Było to bardzo popularne rozwiązanie szczególnie na początku pandemii. Klienci, którzy mają małe dzieci byli w stanie wejście do sklepu internetowego i sprawdzić rozmiar stopy dziecka. Nasza aplikacja podpowiadała najlepszy wymiar - wyjaśnia Mikołaj Wezdecki.

Eobuwie zabezpiecza magazyn

