Handel przyszłości postawi na lokalność

Centra handlowe będą szukać nowych dróg dotarcia do klienta. Najważniejszy okaże się trend lokalności. Rozrywka nie będzie się ograniczać jedynie do kina i foodcourtu. Większego znaczenia nabierze profilowanie oferty, być może specjalizacja obiektów handlowych. Galerie otworzą się na pomijane wcześniej grupy docelowe - prognozuje Przemysław Dwojak, Head of Sales Effectiveness GfK.

Covid przyspieszył obnażanie błędów założycielskich popełnionych na początku rozwoju rynku polskich centrów handlowych. Dlatego zapewne nie wszystkie obiekty przetrwają, niektóre być może zmienią funkcje.

Średnio co 10-15 lat zmienia się faza życia człowieka, a wraz z nią potrzeby zakupowe. Handel musi za nimi nadążać.

E-commerce jest zagrożeniem dla galerii handlowych, ale w tym sensie, że szybciej dostosowuje się do potrzeb klientów i oferuje szereg produktów i usług, które są niedostępne w centrach handlowych.

E-commerce to dla centrów handlowych szansa na synergię czy zagrożenie?



Przemysław Dwojak, Senior Director, Head of Sales Effectiveness GfK: Był czas, w którym centra handlowe obawiały się, że e-commerce jest konkurencyjną alternatywną dla prowadzonego przez nie stacjonarnego handlu. Potem to zagrożenie zostało okiełznane. Zarządcy i właściciele galerii handlowych zrozumieli, że omnichannel, czyli sposób sieci handlowych na zarządzanie kanałami online i offline nie musi być zagrożeniem. Okazało się, że najemcy rozwijając sprzedaż internetową, nie wychodzili z galerii. Gdy już się te obawy zniwelowały, nadszedł covid i pytanie o to, czy e-commerce jest dla centrów handlowych zagrożeniem, znowu stało się aktualne.

A jest?

Jeszcze przez pandemią dane pokazywały, że obecność offline zwiększa zasięg online. Marki ze sklepami stacjonarnymi w centrach handlowych najlepiej się rozwijały online’owo tam, gdzie miały tradycyjną sieć. A w Internecie największą publiczność miały marki z największą stacjonarną siecią sprzedaży. Na tym polega omnichannel – ułatwia się klientowi kontakt z marką, pozostawiając mu decyzję, gdzie ostatecznie ma zapłacić za swoje zakupy. Te dwa światy sprzedaży – realnej i internetowej mają się wzajemnie przenikać. I tak było. Nawet najwierniejsi miłośnicy zakupów online’owych, przychodzili też do sklepów stacjonarnych. Z tej perspektywy trudno mówić o zagrożeniu, choć właścicielom centrów handlowych zapaliła się lampka ostrzegawcza. Zdali sobie sprawę, że jakaś część obrotu może wypływać z centrum handlowego lub najemcy mogą chcieć redukować powierzchnię handlową. Trwająca dyskusja o zasadach rozliczania sprzedaży internetowej to dla mnie naturalna próba modyfikacji starych zasad do nowej rzeczywistości.

