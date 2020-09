Handel w galeriach – jaki będzie?

Prelegenci dyskusji o rynku centrów handlowych, Property Forum 2020









Autor: propertynews.pl

Dodano: 09 wrz 2020 11:40

22 mld zł na pomoc sieciom handlowym w formie rabatów, upustów, czy zmniejszenia czynszu od obrotów - tyle planują wydać w tym roku właściciele i zarządcy centrów handlowych w Polsce - wynika z danych Retail Institute. Jakich działań oczekują najemcy, aby nie tylko wrócić na ścieżkę stabilnych wzrostów, ale i pomóc wielu biznesom przetrwać? Czy powrót do handlu w niedziele jest tym, czego branża potrzebuje dziś najpilniej? Czy są inne możliwości narzędzia i rozwiązania? Jak zmieni się ekosystem centrów handlowych? Czy pandemia doprowadzi do drastycznego spadku czynszów i wywróci do góry nogami wyceny nieruchomości? Między innymi o tym będą rozmawiać prelegenci sesji dotyczących centrów handlowych podczas Property Forum 2020 (14-15 września, hotel Sheraton w Warszawie, www.propertyforum.pl).