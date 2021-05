Handel wraca na właściwe tory

Jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych, pierwszy tydzień po zniesieniu obostrzeń można zaliczyć do udanych. Mówi się wręcz o mocnym otwarciu, najlepszym spośród wszystkich pierwszych tygodni handlu po kolejnych lockdownach. Jak to wygląda z perspektywy pojedynczej galerii? O tym Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Klienci wrócili na zakupy?

Krzysztof Brączek: Patrząc na wyniki Gemini Park Bielsko-Biała za pierwszy tydzień po lockdownie, nie ma najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z pozytywnym trendem, który umacnia się. Pierwszy dzień luzowań obostrzeń przyniósł nam footfall wyższy aż o 11 proc. w stosunku do tego samego dnia w 2019 roku. Klientów było więc więcej niż przed pandemią! Tylko w pierwszym tygodniu po lockdownie, w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., powróciło na zakupy aż 93% klientów. A to nie koniec dobrych wieści, które pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. W stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku, a więc po zniesieniu pierwszego lockdownu, ruch w galerii był aż o 60 proc. wyższy. Dla porównania, jak podaje PRCH, na rynku ten wzrost wynosił 42%. Wyniki naszego obiektu był więc znacznie lepszy niż obserwowany w całej branży. Możemy więc powiedzieć śmiało, że i w Gemini Park mamy najlepszy wynik spośród wszystkich pierwszych tygodni handlu po kolejnych lockdownach.



Mamy więc do czynienia z efektem odbicia na rynku?

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tak i co równie ważne, ze stabilizacją tego zjawiska w kolejnym tygodniu. Mówiąc wprost – klienci wrócili! Na co wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim konsument spragniony był zakupów w galeriach. Lockdown trwał 45 dni, był 3-krotnie przedłużany i pogłębiany. To tworzyło atmosferę napięcia i wyczekiwania. Tym bardziej, że w sklepach zamrożone były wiosenne kolekcje, a pora roku się zmieniła. Nie bez znaczenia był także moment powrotu. Handel powrócił na starcie sezonu mid season sale, który przyniósł wysyp promocji. W przypadku Gemini Park procentował także inny czynnik. 100% najemców, którzy mogli wznowić swoją działalność, już pierwszego dnia otworzyło swoje lokale. Oferta więc już od pierwszego dnia była kompletna, a same sklepy zatowarowane. Klienci nie poczuli się więc rozczarowani.



Kluczowa dla odrodzenia się handlu była chyba także ogólna atmosfera panująca po decyzji władz?

1

2