Handlowcy chcą szczepień w pierwszej kolejności

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji popiera postulat dotyczący zagwarantowania pracownikom handlu pierwszeństwa w dostępie do szczepionek przeciwko Covid-19. - Są jedną z kluczowych grup zawodowych, których praca opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem, a zatem niesie ze sobą ryzyko zakażeń koronawirusem - tłumaczy Renata Juszkiewicz, prezes POHiD. Również Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług uważa za zasadne włączenie pracowników handlu i usług do grup szczepionych w pierwszej kolejności.

Prezes Juszkiewicz przypomina, że sieci handlowe zrzeszone w POHiD wdrożyły w swoich placówkach najwyższe standardy sanitarne, wykraczające ponad wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa swoim pracownikom i konsumentom. Poniosły w tym celu koszty w wysokości przekraczającej 350 mln zł.

- Jak potwierdzają badania, to nie handel jest źródłem zakażeń. Jednakże specyfika pracy handlowców, polegająca na kontakcie z wieloma klientami, wiąże się z podwyższonym ryzykiem transmisji wirusa. Nie ulega wątpliwości, że dostęp do szczepionki i zapewnienie maksymalnych środków ochrony pracowników będą kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy w handlu, co jest istotne z punktu widzenia wszystkich obywateli i ich bezpieczeństwa oraz z perspektywy utrzymania ciągłości łańcucha dostaw - argumentuje Renata Juszkiewicz.

Dlatego w trosce o zdrowie pracowników handlu, POHiD dołączyła do apelu NSZZ „Solidarność” o zagwarantowanie personelowi sklepów pierwszeństwa w dostępie do szczepionek.

- Wierzymy, że dzięki połączonym wysiłkom uda nam się przekonać rząd, aby pracownicy handlu, jako jedna z kluczowych grup zawodowych podwyższonego ryzyka, uzyskali jak najszybciej możliwość szczepień ochronnych - przyznaje prezes Juszkiewicz.