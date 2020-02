Handlowy gigant zmienia strategię. Atrium wchodzi w sektor mieszkań na wynajem

Atrium European Real Estate wchodzi w sektor mieszkań na wynajem. Grupa przewiduje, że w ciągu kolejnych pięciu lat zbuduje portfel stanowiący do 40 proc. aktywów mieszkaniowych na wynajem w Warszawie i Pradze.

Spółka zawarła umowę dającą jej możliwość, pod warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń, przejęcia pakietu kontrolnego udziałów w planowanym budynku mieszkalnym obejmującym ok. 900 apartamentów na wynajem w samym sercu Warszawy.

- Wchodząc w nową dekadę i odpowiadając na trendy strukturalne napędzające nawyki konsumenckie, w tym nawyki dotyczące zakupów i stylu życia, będziemy realizować nowo wypracowaną strategię. Będzie ona bazowała na naszej eksperckiej wiedzy, będzie wykorzystywać jakość naszego obecnego portfela oraz, wobec rozpoczęcia dywersyfikacji aktywów w sektorze mieszkań na wynajem, ograniczy ryzyko potencjalnej zmienności przepływów pieniężnych - mówi Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy Atrium European Real Estate. - Dzięki temu nastąpi ewolucja kształtu naszego portfela, do którego planujemy pozyskać 5 tys. wysokiej klasy mieszkań na wynajem, głównie w Warszawie. Będą one dopełnieniem dla naszych wiodących destynacji usługowo-handlowych, które obecnie posiadamy, i które są efektem skutecznej realizacji naszej strategii repozycjonowania.

Atrium European Real Estate Limited podało również wyniki finansowe za 2019 rok. Dochód netto Grupy z najmu, według porównywalnych danych (LfL), wzrósł o 2.4 proc., z czego Polska wypracowała 2 proc., natomiast Czechy 3 proc. (z wyjątkiem Rosji i aktywów przeznaczonych do sprzedaży), co świadczy o wyższej jakości odzwierciedlającej bardziej zrównoważony profil portfela dochodów. Współczynnik komercjalizacji na koniec roku osiągnął poziom 97 proc.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, średnia wielkość aktywów w portfelu wynosiła 31,1 tys. mkw. (z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży), a średnia wartość nieruchomości wynosiła 101 mln euro (z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży), w porównaniu do odpowiednio 28 800 mkw. i 86 mln euro na dzień 31 grudnia 2018 roku, odzwierciedlając trwający proces repozycjonowania portfela w kierunku obiektów o dominującej pozycji, zlokalizowanych w ośrodkach miejskich.

Wartość rynkowa 15 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wynosi 1,7 mld euro (w roku 2018 wartość 22 nieruchomości wyniosła 2.0 mld euro), co obecnie stanowi 65% całego portfela 26 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej, wartego łącznie 2.6 mld euro. Dochód brutto z najmu wypracowany z polskiego portfela wzrósł o 7,1 proc., osiągając 108 mln euro (101 mln w 2018 roku), zaś dochód netto z najmu kształtował się na poziomie 6.2 proc., stanowiąc 102 mln euro (96 mln euro w 2018 roku).

