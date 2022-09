Harry Potter zawita do Lidla

T10 września, w sklepach Lidl Polska będzie można kupić wiele licencjonowanych produktów z serii Harry Potter aż o 30% taniej (przy zakupie dwóch sztuk).

Czarujący asortyment to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów serii i nie tylko!

Książki o Harrym Potterze trafiły do księgarń ponad 20 lat temu, a do tej pory na całym świecie sprzedano ich ponad 500 milionów. Kultowe perypetie bohaterów ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie to również seria filmów, a także gry wideo. Harry Potter stał się postacią popkulturową.

Sieć Lidl Polska oferuje produkty dla wszystkich fanów serii. Niezależnie od tego, czy są szlachetni jak Gryffindor, ambitni niczym Slytherin, mądrzy na miarę Ravenclawu czy wierni jak uczniowie Hufflepuff’u – każdy z nich znajdzie coś dla siebie w najnowszej ofercie sieci. Tylko w tę sobotę, 10 września, przy zakupie jednego produktu z serii, drugi będzie tańszy o 30%. W ofercie znalazły się m.in. spodnie i bluzy dresowe, t-shirty, legginsy dziewczęce, koszulki z długim rękawem, czy piżama dziecięca.

Promocją objęte będą również pościele z Harrym Potterem, jak również artykuły piśmiennicze z motywami nawiązującymi do Szkoły Magii i Czarodziejstwa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl