Hebe debiutuje w Bełchatowie

Należąca do EPP bełchatowska Galeria Olimpia sukcesywnie powiększa swoją propozycję handlową. Obecnie do grona najemców dołączyła sieć drogerii Hebe, otwierając swoją pierwszą lokalizację w tym mieście.

W salonie o powierzchni 349 mkw. klienci znajdą starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment kosmetyków oraz produkty dostępne na wyłączność.

– Galeria Olimpia sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę, aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa i okolic dostęp do najbardziej popularnych marek w Polsce. Dlatego nie mogło u nas zabraknąć znanej sieci drogerii – Hebe. Cieszymy się, że sieć wybrała nasze centrum na lokalizację swojego pierwszego sklepu w Bełchatowie. Olimpia dysponuje teraz komplementarną ofertą dla urody skierowaną do różnych grup klientów. Szczególnie wzmocniony został asortyment produktów eko i wegańskich, co rozszerza zasięg oddziaływania Olimpii na rosnącą grupę odbiorców przekładających swoją dbałość o środowisko na selektywne podejście do wyrobów kosmetycznych – mówi Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

Bełchatowska Galeria Olimpia dysponuje 22 tys. mkw. powierzchni handlowej.