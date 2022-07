Hebe debiutuje w Gorzowie

W piątek 29 lipca w centrum handlowym Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim ruszyła drogeria Hebe.

Hebe w Nova Park to pierwszy sklep marki w Gorzowie.

Na pierwszych klientów czekają promocje.

Drogeria Hebe zajmuje powierzchnię 238 mkw. i znajduje się na poziomie 0, w sąsiedztwie placówki mBank.

- Na to otwarcie nasi Klienci czekali od dawna! Hebe to jedna z ulubionych drogerii Polek i Polaków, więc nie dziwi nas, że już od godziny 9.00 w nowej drogerii pojawiło się wielu mieszkańców Gorzowa. Systematyczne rozszerzenie oferty naszego centrum o znane, lubiane oraz niedostępne na rynku lokalnym marki wynika nie tylko z naszego pozycjonowania. To także odpowiedź na potrzeby naszych Klientów oraz kierunki rozwoju branży retail – mówi Anna Szcześniak, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.