Dobrze znana już wszystkim poznaniakom drogeria Hebe mieszcząca się w Galerii Posnania powraca w nowym, powiększonym koncepcie. Klienci mogą liczyć na nowe, dedykowane wyposażenie dla kategorii produktów do włosów profesjonalnych, kosmetyków naturalnych i koreańskich. Ponadto w drogerii powstała całkiem nowa strefa dermokosmetyków, a asortyment został poszerzony o ponad dwa tysiące nowych produktów.

Z okazji ponownego otwarcia drogerii Hebe w Galerii Posnania, klienci będą mogli skorzystać z ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Czas na makijaż! Miksuj dowolnie w ramach marki”. Promocją „1+1 za 1 złoty” objęte zostały kosmetyki marek: Rimmel, Max Factor, Revlon, Pierre René, Bell HypoAllergenic, Sally Hansen, Bourjois, L’Oréal i Maybelline. W promocji „-80% na drugi produkt” znajdziemy produkty marek: Eveline Cosmetics, Delia, Paese, Claresa, Gosh, KillyS, Neess, Pastel, Seche, Long4Lashes, Felicea, AA, Miya Cosmetics, Eylure i Nail Tek. Dodatkowo, promocja „- 60% na drugi produkt” obejmie kosmetyki marek: Hean, Ecocera, Inglot, Annabelle Minerals, Neonail i Cashmere.

Poza tym, z okazji ponownego otwarcia sklepu Hebe w Poznaniu na klientów czeka promocja „Hity cenowe” obejmująca całą markę Nivea oraz ponad 1100 produktów do naturalnej i profesjonalnej pielęgnacji włosów. Dodatkowo, skorzystamy z promocji „-50% na drugi produkt – miksuj dowolnie między markami” na ponad 400 produktów marek Hebe Professional, Hebe Cosmetics, By Hebe, Hebe Naturals, Hebe Basics oraz Hebe for Men.

Oferty obowiązywać będą do 4 października 2023 r.

Ponadto, na klientów czeka wyjątkowa oferta – przy zakupach za min. 80 zł otrzymamy rabat 20 zł na kolejne zakupy. Oferta obowiązuje tylko w sklepie stacjonarnym Hebe przy ul. Pleszewskiej 1 w Galerii Posnania w Poznaniu, w terminie od 29 września do 3 października 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

















Drogeria Hebe w Galerii Posnania przy ul. Pleszewskiej 1 w Poznaniu otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-22:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-21:00. Zapraszamy!

Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld. Hebe posiada bogatą ofertę kosmetyków naturalnych, koreańskich, dermo oraz profesjonalnych, a także szeroki wybór wysokiej jakości produktów do makijażu i akcesoriów, m.in. Hebe Professional.



















