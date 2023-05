Dziś, 12 maja br., miało miejsce otwarcie sklepu Hebe w Centrum Handlowym Platan przy ul. Plac Teatralny 12 w Zabrzu.

Jest to druga odsłona drogerii Hebe w tym mieście.

Na klientów czekają atrakcyjne promocje i oferty specjalne.

Z okazji otwarcia sklepu Hebe w Zabrzu, klienci mają możliwość skorzystania z wyjątkowej oferty specjalnej. Pierwsza z nich to „Pielęgnacja twarzy do -40 proc. taniej“.

Ponadto na klientów nowego sklepu czeka wyjątkowa oferta „Miksuj dowolnie między markami -50 proc. na drugi produkt“, umożliwiająca zakup artykułów Hebe: Hebe Professional, Hebe Cosmetics, Hebe Naturals, Hebe for Men, by Hebe i Hebe Basics w atrakcyjnych zestawach. Ostatnia oferta to „Super ceny”. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartej drogerii przy ul. Plac Teatralny 12 w Zabrzu od 12 do 16 maja 2023 r.

