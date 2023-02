Hebe w 2022 r. osiągnęło dobre wyniki sprzedaży i dwucyfrowy wzrost. Obecnie marka rozwija e-commerce i szuka menedżerów do zespołu.

Hebe w 2022 r. osiągnęło dobre wyniki sprzedaży i dwucyfrowy wzrost. W euro sprzedaż Hebe w 2022 r. osiągnęła 358 mln, 28,7 proc. powyżej 2021 r. Online stanowił w 2022 r. już ok. 14 proc. całkowitej sprzedaży sieci. Sukces w e-commerce sieć przekłada na inne rynki. Już działa odsłona e-drogerii Hebe w Czechach i Słowacji.

Hebe podkreśla w sprawozdaniach finansowych i komunikatach, że e-commerce jest dla niej strategicznym kierunkiem rozwoju. Będzie do tego potrzebowała mocnego zespołu. Trwa właśnie rekrutacja na stanowisko menedżera ds. e-commerce. Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało zarządzanie sklepem internetowym, realizacja celów sprzedaży online, pozyskiwanie nowych źródeł ruchu, optymalizacja ścieżek klienta we wszystkich kanałach: web, mobile, aplikacja, zarządzanie zespołem, ofertą i promocjami we współpracy z działem komercyjnym. Na jej barkach będzie spoczywała odpowiedzialność za codzienne funkcjonowanie platformy e-commerce: kontent, trade marketing, procesy/komunikacja między wszystkimi działami firmy.

Kandydat musi posiadać minimum 3–letnie doświadczenie managerskie w obszarze ecommerce (doświadczenie na rynkach zagranicznych będzie dodatkowym atutem) i - jak napisano w ogłoszeniu – ma być operacyjnym capo di tutti capi (optymalizacja to Twoje drugie imię, z taką samą pasją potrafisz dyskutować o sensie dark storów z działem logistyki, rozmawiać z marketingiem o ROASie dla DPA jak i planować nową aktywację lojalnych z działem CRM).

Hebe oferuje od siebie: umowę o pracę, elastyczne godziny przyjścia do pracy, prywatna opieka medyczna, kartę Multisport Plus, zapomogi i nieoprocentowane pożyczki, auto służbowe wraz z kartą paliwową, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie medyczne dla pracownika i jego rodziny, szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb. Każdy z tych punktów jest rozwinięty w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a Hebe szczegółowo opisuje, jaką jest firmą i jakim zapleczem dysponuje.





