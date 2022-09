Powierzchnia prawie 10 tys. mkw., kilkadziesiąt stanowisk do pakowania, dłuższe linie przenośnikowe i sorter paczek – tak wygląda nowy magazyn w Błoniu k. Warszawy przygotowany przez Arvato Supply Chain Solutions do obsługi sklepu internetowego firmy Hebe.

Chcąc realizować kilkaset tysięcy zleceń miesięcznie zdecydowaliśmy się na poszerzenie współpracy z naszym partnerem Arvato Supply Chain Solutions, co gwarantuje nam obsługę logistyczną na bardzo wysokim poziomie oraz to, co dla nas najważniejsze – zadowolenie klientów końcowych – powiedział Marcin Dopierała, dyrektor ds. Logistyki i Łańcucha Dostaw Hebe.