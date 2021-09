Hebe wchodzi do Atrium Molo

We wrześniu do grona najemców Atrium Molo dołączyła drogeria Hebe. Nowy najemca z segmentu zdrowie i uroda otworzył swój lokal obok sklepu TK Maxx, przy wejściu do galerii.

Hebe to nowoczesna drogeria, która oferuje linie własne, a także wiele marek na wyłączność, w tym m.in. Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld.

Bogaty asortyment, atrakcyjność cenowa oferty, a także dobra lokalizacja to główne atuty drogerii Hebe, zajmującej w Atrium Molo powierzchnię 249 m kw.

- Sukcesywnie rozwijamy naszą sieć w całej Polsce, a nowo otwarta drogeria w Atrium Molo jest już szóstą w Szczecinie. Upatrujemy w tym mieście duży potencjał do rozwoju. Szczecinianie cenią sobie wygodę i łatwość robienia zakupów, zwłaszcza w sprawdzonych, ulubionych punktach handlowo-usługowych, a także lubią wypatrywać niedrogich, atrakcyjnych okazji cenowych. Wszystko to chcemy zapewnić klientom w jednym miejscu, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszego nowego sklepu w Atrium Molo. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty – informuje Tomasz Sudoł, Dyrektor ds. Ekspansji Hebe.

Hebe z powodzeniem rozwija także asortyment kosmetyków naturalnych, dbając o ich szerokie portfolio. W ofercie znajdują się także produkty przeznaczone dla wegan. Jako jedna z pierwszych polskich drogerii Hebe wprowadziła do sprzedaży kosmetyki koreańskie, a z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na rynku, stale poszerza ofertę o kolejne azjatyckie marki. Należące do Grupy Jeronimo Martins drogerie Hebe funkcjonują w Polsce od 2011 r.

– Bezustannie pracujemy nad rozwojem naszego portfolio, dostosowując ofertę do aktualnych preferencji mieszkańców regionu. Wciąż najbardziej popularnym wśród Polaków miejscem zakupów kosmetyków są drogerie. Dlatego cieszymy się, że to właśnie Hebe dołącza do grona najemców Atrium Molo. Naszym atutem jest bliskie sąsiedztwo innych punktów usługowo-handlowych, świetna lokalizacja oraz dobra komunikacja z pozostałymi częściami miasta, dlatego mamy nadzieję, że stali bywalcy zyskają kolejny powód do tego, by nas odwiedzić – dodaje Agnieszka Wasyłenko, Dyrektor Atrium Molo.

Drogeria Hebe otwarta w Atrium Molo jest siódmą lokalizacją tej marki w centrach handlowych zarządzanych przez Grupę Atrium.