Dziś, 27 października miało miejsce otwarcie nowego sklepu Hebe, zlokalizowanego w Galerii Handlowej Karuzela.

27 października br. otwarty został pierwszy sklep Hebe w Kołobrzegu.

Z okazji otwarcia sieć drogerii przygotowała mnóstwo promocji i niespodzianek dla swoich klientów.

Z okazji otwarcia najnowszego sklepu Hebe, klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Twoje ulubione marki makijażowe do -40 proc.”. Promocją zostały objęte kosmetyki marek takich jak: Claresa, Eveline Cosmetics, Max Factor, Bourjois, Maybelline, Gosh, Rimmel, Sally Hansen, Bell HypoAllergenic, L’Oréal, Pierre René i Hean. W drugiej promocji z okazji otwarcia, którą jest „Pielęgnacja naturalna do -50 proc.” można znaleźć produkty marek m.in.: Nacomi, Pure by Clochee, Only Bio, Feel Free, Resibo i wiele innych.

Poza tym, z okazji otwarcia nowego sklepu Hebe w Kołobrzegu skorzystać można z „Cenowego szaleństwa” i „Promocji na otwarcie”, dzięki którym zakupimy wiele produktów do pielęgnacji i higieny osobistej do 50 proc. taniej. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii Handlowej Karuzela przy ul. Dobrawy 3 w Kołobrzegu w dniach od 27 do 31 października 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Pełna oferta promocyjna prezentowana jest w ulotkach dostępnych w wymienionym sklepie.

Dodatkowo, w czwartek 27 października 2022 na klientów czeka wyjątkowa oferta – przy zakupach za min. 70 zł z kartą My Hebe można otrzymać rabat 10 zł. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii Handlowej Karuzela przy ul. Dobrawy 3 w Kołobrzegu w dniu 27 października 2022 roku.

Hebe w Galerii Handlowej Karuzela przy ul. Dobrawy 3 w Kołobrzegu otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 10:00-20:00.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl