Grupa Agora utrzymała dotychczasowy poziom przychodów, przede wszystkim dzięki odbudowie wpływów z działalności kinowej. Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o ponad 4 proc.

W trzecim kwartale 2022 r. wyniki Grupy Agora były pod presją pogarszających się warunków makroekonomicznych oraz rosnących kosztów operacyjnych.

Całkowite przychody Grupy Agora w minionym kwartale wyniosły 267,2 mln zł i były nieznacznie wyższe w stosunku do tych odnotowanych w okresie lipiec - wrzesień 2021 r.

Największy wpływ na ich poziom miało zwiększenie wartości sprzedaży w działalności kinowej.

Strata netto Grupy stanowiła 24,5 mln zł, natomiast strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 23,5 mln zł.

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o ponad 4 proc. do 47,9 mln zł, a ze sprzedaży barowej o przeszło 5 proc. do 27,3 mln zł.

W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano ponad 2,4 mln biletów – to poziom analogiczny do trzeciego kwartału 2021 r.

Łączna liczba wejściówek sprzedanych w polskich kinach w omawianym okresie 2022 r. wyniosła niemal 11,3 mln, co oznacza wzrost o blisko 11 proc. r/r.

Gastronomia na plusie

Oprócz tego zwiększyły się przychody Grupy z działalności gastronomicznej z uwagi na wyższe wpływy z działalności spółki Step Inside, która obecnie prowadzi 12 restauracji pod marką , a także wpływy z działalności filmowej.

Wyższe były też przychody z pozostałej sprzedaży, głównie z uwagi na zwiększenie wpływów z działalności poligraficznej. Wzrost w tych kategoriach został jednak zniwelowany przez niższe wpływy reklamowe i ze sprzedaży wydawnictw.

Warto zauważyć, że w trzecim kwartale 2022 r. pozytywny wpływ na poziom kosztów operacyjnych netto Grupy Agora miało umorzenie części pożyczki PFR w spółce Helios, negatywny zaś - wypłata jednorazowego dodatku dla pracowników i współpracowników grupy w związku z wysoką inflacją. Łącznie zdarzenia te obniżyły koszty o 11,0 mln zł.

Ostatecznie w okresie lipiec - wrzesień 2022 r. - w ramach wszystkich segmentów działalności - Grupa Agora odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 40,3 mln zł, a zysk EBIT Grupy wyniósł 0,1 mln zł - oba wskaźniki były jednak niższe niż przed rokiem. Strata netto Grupy stanowiła 24,5 mln zł, natomiast strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 23,5 mln zł.

Zwolnienia na horyzoncie

Dbając o wszystkie swoje biznesy, Grupa Agora analizuje ich obecną kondycję z uwzględnieniem oczekiwanej sytuacji na danym rynku, jak i planów rozwojowych.

Pod koniec października 2022 r. zarząd spółki uznał, iż niezbędne jest podjęcie działań restrukturyzacyjnych w Agorze S.A., w tym przeprowadzenie zwolnień grupowych przede wszystkim w segmencie Prasa.

Dodatkowo, 14 listopada zarząd Helios S.A. podjął decyzję o zmianach strukturalnych i organizacyjnych w firmie oraz o zmniejszeniu zatrudnienia.

Planowane działania restrukturyzacyjne są reakcją na warunki makroekonomiczne oraz rosnące obciążenia finansowe, a jednocześnie mają przygotować organizację na nadchodzące miesiące.

Oprócz tego wszystkie obszary Grupy działają w ścisłej dyscyplinie kosztowej, równolegle realizując liczne inicjatywy zmierzające do niwelowania wpływu skokowego wzrostu kosztów na ich wyniki.

