Helios w CH Karolinka w blokach startowych

Sześć klimatyzowanych sal wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt, miejsca dla ponad 900 kinomanów, w tym wygodne podwójne kanapy, a nawet rozkładane fotele, znakomity repertuar pełen premier - takie właśnie będzie nowe kino w CH Karolinka.

Wielkie otwarcie obiektu Heliosa, największej sieci w Polsce pod względem liczby kin, potrwa aż do niedzieli.

To 52. kino sieci Helios.

Helios w CH Karolinka zagwarantuje widzom niesamowite doznania audiowizualne w sześciu komfortowych, klimatyzowanych salach. To wszystko za sprawą nowoczesnych rozwiązań: przestrzennego dźwięku Dolby ATMOS oraz DOLBY 5.1, najnowszej generacji projektorów Christie 4K, technologii DepthQ oraz światowej jakości ekranów do projekcji 2D i 3D.

W dwóch salach sieć zaprezentuje unikalny koncept – Helios Dream, będący odpowiedzią na marzenie o kameralnej, komfortowej przestrzeni do oglądania filmów w fantastycznej jakości dźwięku i obrazu. Sale, wyróżniające się nowoczesnym designem, wyposażone w szerokie, rozkładane fotele, system dźwięku Dolby Atmos i obraz w rozdzielczości 4K, z pewnością sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających kinomanów.

- Jesteśmy dumni, że już jutro będziemy mogli zaprosić opolskich kinomanów do tak wyjątkowego miejsca! Najnowsze kino Helios to nie tylko klimatyczne miejsce spotkań czy nowości filmowe na wielkim ekranie, ale także przestrzeń, która dzięki najnowocześniejszej technologii przeniesie naszych gości w nieznany dotąd w Opolu wymiar kina. Zależy nam na tym, aby każda wizyta w naszych obiektach była niepowtarzalnym doświadczeniem. Wierzę, że nasi widzowie docenią także to miejsce – mówi Joanna Domagała, Dyrektor Zespołu kin Helios w Opolu.