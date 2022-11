Należąca do Grupy Agora sieć kin Helios rozpoczęła procedurę konsultacji w sprawie zwolnień grupowych z przedstawicielami pracowników. Pracę straci do 80 osób.

Przyczyną zamierzonych zwolnień grupowych jest sytuacja ekonomiczna i finansowa spółki, która w ostatnim czasie znacząco się pogorszyła, a na którą składają się m.in. niższa niż przed pandemią frekwencja w polskich kinach, wzrost cen energii, wzrost płacy minimalnej i stawki minimalnej, wzrost kursu EUR, wzrost innych kosztów prowadzenia działalności oraz rozpoczęcie spłaty kredytów zaciągniętych w związku walki z pandemią Covid-19 i dwukrotny wzrost kosztów obsługi tego długu - napisano w komunikacie.

Pracę w sieci kin Helios straci do 80 pracowników, czyli co 20 proc. wszystkich zatrudnionych w spółce na dzień 14 listopada 2022 roku. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w okresie od 22 listopada do 21 grudnia 2022 roku.

W komunikacie podkreślono, że spółka przeprowadzi te zmiany z dbałością o pracowników, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających.

Agora S.A. opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielami pracowników. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Grupy Agora zostaną podane w rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Agora za rok 2022.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl