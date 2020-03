Henryk Orfinger: Bez radykalnych działań, jesteśmy skazani na porażkę

Bez radykalnych działań, jesteśmy skazani na porażkę - mówił dla money.pl Henryk Orfinger, założyciel firmy Dr Irena Eris, w ramach której działają m.in. hotele spa. - Potrzebna jest wyraźna pomoc w postaci wstrzymania wszelkich płatności, w tym do Skarbu Państwa, czy do ZUS-u - apeluje.

Zdaniem przedsiębiorcy, obecne wsparcie rządowe pozwoli firmom na przetrwanie jednego, dwóch miesięcy. - Potem skończą się możliwości utrzymywania ludzi i biznesu oraz jakiejkolwiek aktywności - mówił Henryk Orfinger w wywiadzie dla money.pl.

Zwraca uwagę na słabnącą z dnia na dzień kondycję każdego niemal sektora gospodarki.

- Galerie zostały zamknięte, a zatem nie działają kluczowe dla naszej działalności punkty handlowe, nie funkcjonują również lotniska, które należą do najlepszych klientów - biorąc pod uwagę specyfikę naszych produktów. Pojawiają się zapytania o odroczone płatności - mówił i wyjaśnia, że brak płatności jest obecnie jedynym sposobem na utrzymanie firmy. - Potrzebna jest wyraźna pomoc w postaci wstrzymania wszelkich płatności do Skarbu Państwa, do ZUS-u.

- Mam takie wrażenie, że decydenci, mówiąc o płynności, a jednocześnie uzależniając pomoc od sprzedaży i wyników, nie do końca rozumieją czym ta płynność jest - mówił Henryk Orfinger dla money.pl podkreślając, że ocena kondycji firmy na podstawie wyników sprzedażowych jest niewłaściwa. - Można przecież mieć dobry wynik na papierze a fatalną płynność - tłumaczy.

Założyciel firmy Dr Irena Eris prognozuje, że krytyczna sytuacja potrwa dłużej niż 2-3 miesiące. - Bez radykalnych działań, nie mamy szans. Jesteśmy skazani na porażkę - podsumowuje.

Dr Irena Eris to marka zbudowana przez Irenę Eris – doktor farmacji. Pod tą marką działa firma kosmetyczna, Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris oraz Hotele SPA na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy-Zdroju oraz Polanicy-Zdroju.