Na mapie sieci Czas na Herbatę pojawił się nowy punkt. Herbaciane rarytasy są dostępne stacjonarnie w Focus Mall Zielona Góra.

Salon "Czas na Herbatę" znajduje się na poziomie 0 galerii, tuż przy salonie Rainbow.

W ofercie nowego salonu jest niemal 200 rodzajów herbat i ponad 30 rodzajów kaw w ziarnach. Do wyboru są orientalne herbaty zielone, czarne, pu erh, rooibos, oolong, a także autorskie kompozycje herbaciane z różnorodnymi dodatkami. Na kawoszy czeka ziarno klasyczne i smakowe. W salonie dostępne są akcesoria do picia i parzenia herbaty i kawy oraz akcesoria do parzenia matchy lub yerba mate.

Focus Mall Zielona Góra należy do NEPI Rockcastle Poland. Najemcami galerii rozrywkowo-handlowej są m.in.: Grycan, Wólczanka, Media Markt, Intersport, Ecco, Big Star i W. Kruk.

Czas na Herbatę obecnie posiada 83 salony w kraju, a rocznie obsługuje 725 tysięcy klientów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl