Herosi codzienności. Eurocash chwali sklepy lokalne

Kampania „Herosi Codzienności” ma szeroki i uniwersalny wymiar. Nie promuje żadnej z sieci czy organizatora kampanii. W spocie, który towarzyszy kampanii, świadomie nie został użyty żaden logotyp.

– Chcemy pokazać opinii publicznej rolę i znaczenie lokalnych sklepów niezależnie od tego, czy są one zrzeszone w sieciach czy działają samodzielnie pod własnym szyldem – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu należącej do Pracodawców RP grupy Eurocash.

Co ważne, kampania ma na celu zaprezentowanie szerokiej opinii publicznej roli i znaczenia sklepów „tuż za rogiem” nie tylko dla lokalnych społeczności, ale również dla całej polskiej gospodarki.

Renesans lokalnych sklepów

Z przeprowadzonego we wrześniu przez firmę OnePoll na zlecenie Mastercard badania wynika, że 66proc. ankietowanych na nowo odkryło zalety okolicznych sklepów. Powód? Bliższa lokalizacja, ważna przy ograniczeniach w przemieszczaniu się (52 proc.), mniejsze kolejki niż w dużych supermarketach (45 proc.). Poza tym aż 82 proc. badanych woli kupować od przedsiębiorców, których zna. Z kolei 77 proc. ankietowanych zadeklarowało zaufanie do porad lokalnych sprzedawców. Co ciekawe, wśród pięciu najważniejszych miejsc spajających społeczność lokalną są piekarnie i sklepy osiedlowe.

– W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami skokowego wzrostu handlu w e-commerce. Nasze najnowsze badanie pokazuje jednak równoległy trend zakupowy, polegający na zwiększeniu wydatków u sprzedawców z sąsiedztwa. Oba te zjawiska dają szansę na wzmocnienie małej przedsiębiorczości i szybsze wyjście z kryzysu gospodarczego, dlatego obydwa warto wspierać – podkreśla Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.