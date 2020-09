Higasa buduje w Lesznowoli i Bytomiu. W planie kolejne obiekty

Najnowszą inwestycją prowadzoną przez trójmiejską spółkę jest obiekt w Kolonii Lesznowola (woj. mazowieckie). Jedynym najemcą powierzchni 860 mkw. będzie Stokrotka. U zbiegu ulic Postępu i Słonecznej znajduje się już dyskont Biedronka oraz apteka. W bliskim sąsiedztwie powstaje market Lidl.



- Niewątpliwym atutem inwestycji jest potencjał nabywczy podwarszawskiej gminy – mieszka w niej około 25 tysięcy osób. Kolonia Lesznowola znajduje się 4 km od Piaseczna, 20 km od Warszawy i około 30 km od Grójca, a sam sklep zbudowany zostanie przy drodze zapewniającej duże natężenie ruchu. Dostępność drogową miejscowości poprawi budowany nieopodal węzeł Centralnego Portu Komunikacyjnego - wyjaśnia Marcin Rudziński, członek zarządu Higasa Properties.



Jak dodaje, sklep, który budowany jest w Lesznowoli to także kolejny projekt w ramach Higasa Club. Cieszy się on dużym zainteresowaniem i planujemy, że do końca września pozyskamy pełne finansowanie indywidualnych inwestorów. Oferujemy 6 proc. zysku w skali roku, a okres finansowania wynosi 12 miesięcy. Otwarcie zaplanowane jest na I kwartał 2021 roku.

Bardziej zaawansowane prace widać na placu w Bytomiu (woj. śląskie). Przy ul. Felińskiego i Stolarzowickiej powstaje mierzący 1700 mkw. park handlowy, którego najemcami zostaną sklepy Stokrotka, Pepco i Rossmann. Otwarcie jeszcze w tym roku, w IV kwartale. Partnerem i deweloperem tej inwestycji jest spółka Trust Investment, zaś głównym inwestorem Higasa Properties.

W ciągu najbliższych 2-3 miesięcy rozpocznie się także budowa parku handlowego liczącego ok. 1200 mkw. w Baninie (woj. pomorskie).

- Rozwijamy się wszechstronnie, skupiając się nie na jednym, ale trzech filarach naszej działalności. W trakcie kilku ostatnich miesięcy poszerzyliśmy sieć partnerów biznesowych, dostosowaliśmy także ofertę do planów ekspansji sieci handlowych, gdyż pandemia nie ma większego wpływu na otwarcia nowych sklepów w Polsce jeśli chodzi o segment małych i średnich obiektów. Nie tylko budujemy, ale też konsultujemy i pośredniczymy w komercjalizacji kolejnych powierzchni, tak jak ma to miejsce w przypadku parku w Bydgoszczy (2000 mkw.), realizowanego przez prywatnego inwestora. Z kolei wspólnie z jedną z poznańskich spółek rozwijamy projekt w Zabrzu, gdzie jesteśmy konsultantem finansowym i pośrednikiem nieruchomości. Dodatkowo prowadzimy rozmowy w sprawie pośrednictwa wybudowanych nieruchomości w woj. wielkopolskim oraz łódzkim - mówi Marcin Rudziński.

Trzecim, głównym filarem działalności spółki jest zarządzanie obiektami. W ostatnim czasie zarząd Higasa Properties podpisał kolejne umowy administrowania, dotyczące drogerii Hebe (300 mkw.) w Warszawie oraz lokali w Poznaniu, w których najemcami są Żabka oraz punkty gastronomiczne (350 mkw). W przygotowaniu są także pakietowe umowy zarządzania 6 kolejnych sklepów sieci Biedronka.