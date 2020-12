Higasa zamyka rok otwarciem nowego parku handlowego

Zbliżający się do końca rok Higasa Properties zamknęła otwarciem parku handlowego w Bytomiu. Na powierzchni 1,7 tys. mkw. działają supermarket Stokrotka, drogeria Rossmann oraz sklep Pepco. W budowie są już kolejne projekty, a zarząd spółki optymistycznie podsumowuje także pozostałe osiągnięcia i zapowiada dalsze realizacje obiektów handlowych.

Inwestycja w Bytomiu, realizowana wraz z deweloperem Trust Investment, zlokalizowana jest u zbiegu ulic Felińskiego i Stolarzowickiej, i została oddana do użytku w gorącym okresie świątecznych zakupów.

- Tuż przed Świętami mieszkańcy dzielnicy Miechowice zyskali możliwość zrobienia wygodnych zakupów, tuż obok miejsca zamieszkania. Jestem przekonany, że taka mieszanka najemców jest doskonałą odpowiedzią na ich potrzeby - mówi Michał Ciapka, prezes Higasa Properties. - Dowodem jest choćby kolejka przed Stokrotką, która w dniu otwarcia ustawiała się rano na pół godziny przed uruchomieniem punktu. W bezpośrednim sąsiedztwie żyje przynajmniej kilkanaście tysięcy osób, co zapewni najemcom odpowiedni ruch. Dla zwiększenia wygody już niebawem uruchomiony zostanie bankomat oraz paczkomat. Co ważne, budowa parku wiąże się także powstaniem nowych miejsc parkingowych – w ramach partnerstwa prywatno-publicznego, przy współpracy z Urzędem Miasta Bytomia, powstał parking nie tylko dla klientów, ale i mieszkańców dzielnicy -

Trwają kolejne budowy, tysiące metrów sprzedane

Spółka realizuje jednocześnie kolejne przedsięwzięcia. W mijającym roku rozpoczęły się inwestycje obiektów w Nowym Dworze Gdańskim, Baninie i Kolonii-Lesznowola, o łącznej powierzchni ponad 2700 mkw. Udało się także doprowadzić do końca zeszłoroczne projekty:

- W ciągu niezwykle udanych ostatnich 12 miesięcy zdołaliśmy rozpocząć kilka inwestycji, ale także i dopiąć na ostatni guzik te rozpoczęte w roku 2019 - tłumaczy Marcin Rudziński, członek zarządu Higasa Properties. - Wśród nich jest przede wszystkim otwarcie obiektu w Legnicy, gdzie najemcą jest Biedronka. Co więcej, udało się także sprzedać ten obiekt docelowemu nabywcy. Do końca doprowadzona została także sprzedaż parku handlowego w Opatowie a także lokali komercyjnych w Arenie Poznań. Pośredniczyliśmy także przy sprzedaży inwestycji w Warszawie, gdzie operatorami są między innymi Rossmann i Pepco. Jest to łącznie blisko ponad 3,2 tys. mkw. GLA – zaznacza Marcin Rudziński.

Założenia na przyszły rok zakładają realizację zrównoważonego plan rozwoju, tak by wzrost w 2021 roku był większy od roku poprzedniego.

- W przygotowaniach są dwie nowe inwestycje w woj. pomorskim, skupiające się na podstawowych potrzebach konsumpcyjnych, czyli zgodne z podstawowym założeniem inwestycyjnym w małe retail parki typu convenience. Ponadto, w roku 2021 będziemy realizować, wraz z nowym partnerem również większą inwestycję w woj. lubelskim, o powierzchni powyżej 3 tys. mkw. – zapowiada Michał Ciapka.

Spółka Higasa Properties jest jedną z pierwszych firm inwestycyjno-consultingowych na polskim rynku, zajmującą się inwestowaniem w nieruchomości handlowe. Zajmuje się także komercjalizacją powierzchni oraz pośrednictwem sprzedaży i zarządzaniem obiektami handlowymi.