Centrum handlowe Arkady Wrocławskie zakończy swoją działalność w I kwartale 2024 roku. Właściciel obiektu potwierdził informację w specjalnym oświadczeniu.

Paweł Ruszczak, prezes zarządu Arkad Wrocławskich, spółki zależnej Develia SA poinformował, że działalność galerii ma zostać zakończona w I kwartale 2024 roku.

Przyczyną podjętej decyzji jest trudna sytuacja rynkowa, wywołana między innymi pandemią wirusa SARS CoV-2, która w sposób istotny przyczyniła się do ograniczenia działalności obiektów komercyjnych, jak również wzrost kosztów energii elektrycznej oraz wysoka inflacja. Okoliczności te znacząco wpłynęły na brak rentowności obiektu. Równolegle trwają negocjacje z podmiotem zainteresowanym nabyciem nieruchomości - cytuje komunikat spółka serwis eska.pl.

Arkady Wrocławskie zlokalizowane są w centrum Wrocławia, w kwadracie ulic Powstańców Śląskich, Swobodnej, Nasypowej i Komandorskiej. W bliskim sąsiedztwie galerii działają takie centra handlowe jak: Wroclavia, Renoma. i Galeria Dominikańska.

Projekt architektoniczny Arkad Wrocławskich powstał na deskach pracowni AP Szczepaniak. Budowę rozpoczęto w 2005 roku, a obiekt oddano do użytku 28 kwietnia 2007. Na całość kompleksu składa się część handlowa o powierzchni 30 tys. mkw. z ok. 130 sklepami oraz 11-piętrowy biurowiec o powierzchni ok. 9 tys. mkw.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Develia i jej spółka zależna - Arkady Wrocławskie - zawarły z międzynarodowym podmiotem inwestującym w nieruchomości komercyjne list intencyjny w sprawie potencjalnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności do gruntów zabudowanych, m.in. Arkadami Wrocławskimi. W liście intencyjnym strony ustaliły wówczas orientacyjną łączną cenę sprzedaży na 210 mln zł.

Prezes Ruszczak twierdzi, że Arkady Wrocławskie zostaną zamknięte niezależnie od wyniku rozmów w sprawie sprzedaży tego centrum handlowego.

Według nieoficjalnych informacji serwisu gazeta.pl Arkady Wrocławskie po sprzedaży miałyby zostać wyburzone, a w ich miejscu miałby powstać biurowiec.

