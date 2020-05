Hiszpańska sieć odzieżowa wznawia działalność. Do końca maja otworzy 700 sklepów

W 50 krajach firma otworzyła już wszystkie salony. Należą do nich: Austria, Belgia, Szwajcaria, Izrael, Holandia, Polska i Republika Południowej Afryki.

W ciągu kilku ostatnich dni firma zaczęła też ponownie otwierać sklepy w Hiszpanii i Francji - salony nie działały tu odpowiednio od 14 i 15 marca. Na tych dwóch rynkach, najważniejszych dla Mango pod względem obrotów, zostały ponownie otwarte 234 sklepy. Firma planuje, że pozostałe 344 ruszą do 2 czerwca.

Plany ponownych otwarć na nadchodzące tygodnie są ambitne - zarząd prognozuje, że uruchomi 700 sklepów do końca maja, co w porównaniu do ponad 1000 już otwartych, będzie stanowić około 80 proc. całej sieci.

W okresie lockdown-u firma kontynuowała sprzedaż online. Na koniec 2019 r. sprzedaż internetowa firmy przekroczyła 564 mln euro, co stanowi 24 proc. całkowitego obrotu.

Mango to hiszpański producent odzieży, właściciel sieci sklepów, działający od 1984 roku. Założycielem firmy jest hiszpański miliarder Isak Andic.