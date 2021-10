Högl powiększył salon w Designer Outlet Warszawa

Marka Högl od lat jest stałym najemcą Designer Outlet Warszawa i ma systematycznie powiększające się grono klientek. Teraz zaprasza do jeszcze większego salonu, gdzie oferuje bogatszy i szerszy asortyment.

Powiększony outlet marki zajmuje powierzchnię 150 mkw. i ulokowany jest w nowym miejscu, tuż przy głównym wejściu do centrum.

Sąsiaduje ze sklepami Guess Accessories i Boss Outlet.

Nowy lokal został też komfortowo zaaranżowany tak, by klientom łatwiej było poruszać się po eksponowanych kolekcjach.

Högl to austriacka firma produkująca obuwie od 1935 roku. Oferuje szeroką gamę damskich butów na każdy sezon, które są uosobieniem wdzięku, klasy, subtelności i wygody. Högl stawia sobie za cel tworzenie obuwia gwarantującego komfort i jednocześnie takiego, które wpisuje się w nowoczesne trendy. Klientki w nowym salonie znajdą buty w różnych stylach i kolorach, na każdą okazję.

- Cieszymy się, że możemy pozytywnie odpowiadać na zapotrzebowania najemców poszukujących większych lokali. Pozwala to na rozwój ich biznesu, a dla naszych klientów to jeszcze bogatsza i interesująca oferta. Dzięki rozbudowie Designer Outlet Warszawa możemy z większą elastycznością przeprowadzać relokacje. Zmiana lokalu marki Högl to właśnie jedno z takich posunięć – wyjaśnia Katarzyna Ciemińska, Centre Manager Designer Outlet Warszawa.

Po otwarciu nowej części handlowej, oferta Designer Outlet Warszawa stale rośnie. Pojawiają się nowe ciekawe brandy, a wiele z dotychczasowych rozwija swoją propozycję handlową. Centrum przyciąga klientów atrakcyjnym wyborem salonów z modą premium i mass marketową, akcesoriów sportowych

i outdoorowych wielu znanych marek.