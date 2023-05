Action ma już w Polsce ponad 200 sklepów i wciąż otwiera kolejne. - Polacy lubią wydawać mniej za produkty dobrej jakości. Dlatego nasz koncept cieszy się tu tak dużym powodzeniem - mówi dla PropertyNews.pl Sławomir Nitek, Action Polska.

Action to holenderska sieć dyskontów niespożywczych.

Sprzedaż Action wzrosła w 2022 roku o 30 proc. do 8,9 mld euro.

Na koniec 2022 roku w dziesięciu krajach działały łącznie 2 263 sklepy Action.

W najbliższym czasie Action otworzy sklepy w Lublinie, Bytowie i Toruniu.

Action planuje otwarcie kolejnego centrum logistycznego w Polsce.

Tempo rozwoju Action w Polsce jest imponujące, ale czy obecna trudna sytuacja na świecie, uwarunkowana m.in. inflacją, wysokimi stopami procentowymi, kosztami energii ma wpływ na wyniki Action?

Sławomir Nitek, dyrektor generalny, Action Polska: Dzięki rozwojowi istniejących sklepów i otwieraniu nowych, sprzedaż Action wzrosła w 2022 roku o 30 proc. do 8,9 mld euro. Wynikająca z tego EBITDA operacyjna wzrosła do 1,2 mld euro.

W całym 2022 roku otworzyliśmy 280 nowych sklepów. W ubiegłym roku Action rozpoczęło również działalność w Hiszpanii, który był dziesiątym krajem, w którym marka rozpoczęła swoją działalność.

Sławomir Nitek, dyrektor generalny, Action Polska. Fot. mat. pras.

Liczba sklepów prowadzonych przez Action wzrosła do ponad 2 000: na koniec 2022 roku w dziesięciu krajach działały łącznie 2 263 lokalizacje Action. W marcu 2023 roku otworzyliśmy pierwszy sklep na Słowacji, w jedenastym kraju.

Wzrost sprzedaży jest wynikiem otwarcia nowych sklepów, większej częstotliwości wizyt i wyższej kwoty zakupów na wizytę. Częściowo rolę odgrywa zniknięcie środków ograniczających związanych z COVID-19.

Widzimy, że popyt na dyskonty jest wszędzie wysoki. Nasza unikalna formuła z odpowiednim asortymentem 6000 artykułów w 14 kategoriach produktowych i dużą różnorodnością w najniższej cenie jest popularna we wszystkich krajach, w których działamy.

Oferta Action jest zróżnicowana i trafia w wiele różnych potrzeb i gustów ludzi z różnych środowisk. Chcemy zaoferować szeroki asortyment dobrych i zrównoważonych produktów dla każdego, niezależnie od zasobności portfela. W ubiegłym roku szczególną popularnością cieszyły się produkty, które miały związek z wysokimi cenami energii (plecaki, grzejniki elektryczne czy świece). Jednocześnie wszystkie nasze kategorie produktowe wykazują wzrost.

Sklep sieci Action. Fot. Mat. pras.

Czy widać, że konsumenci czują, iż ich portfele są chudsze?

Odkąd Action pojawiło się w Polsce widzimy, że Polacy lubią wydawać mniej za produkty dobrej jakości. Dlatego nasz koncept cieszy się tu tak dużym powodzeniem.

Przy obecnej inflacji coraz większe znaczenie dla klientów ma stosunek jakości do ceny, przy wszystkich zakupach. Jesteśmy jednak pewni naszej formuły, ponieważ uważamy, że np. artykuły dekoracyjne do domu mogą być dla klienta tak samo istotne, jak proszek do prania, pasta do zębów czy nowa bielizna.

Podstawową zasadą formuły i strategii cenowej Action jest to, że mamy najniższą cenę na rynku. W 2021 r. poprawiliśmy naszą relatywną pozycję cenową w stosunku do konkurentów i oczekujemy, że utrzymamy ją w przyszłości.

Jak to się ma do ekologii? Action stawia na zrównoważony rozwój?

To, z czego Action jest coraz bardziej znany i nad czym pracujemy każdego dnia, to zrównoważony rozwój.

Ciężko pracujemy, aby stale ulepszać nasze produkty i łańcuch dostaw, jednocześnie zmniejszając nasz ślad węglowy. Zrównoważone zaopatrzenie i produkcja są niezbędne dla naszej przyszłości. Mamy również ambicje, aby podjąć działania przeciwko zmianom klimatycznym, dążąc do zmniejszenia emisji z własnej działalności o 50 proc. do 2030 roku.

Uważamy, że Action powinien stać się firmą neutralną dla środowiska, co zamierzamy osiągnąć poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów i emisji dwutlenku węgla.

W 2022 roku 92 proc. produktów drewnianych Action i 90 proc. produktów bawełnianych było pozyskiwanych w sposób bardziej zrównoważony.

Działamy szybko i spodziewamy się osiągnąć cel 100 proc. odpowiedzialnego pozyskiwania tych materiałów do 2024 roku.

Jakie nowe sklepy Action powstaną w najbliższym czasie i w jakiej lokalizacji w Polsce?

W najbliższym czasie otworzymy sklepy w Lublinie, Bytowie i Toruniu.

Marka Action jest obecna w Polsce już od 5 lat. Pierwszy sklep otworzyliśmy w Lesznie w październiku 2017 roku. Od tego czasu konsekwentnie obejmujemy kolejne miejsca na mapie Polski nowymi lokalizacjami. Przez ten czas zbudowaliśmy stale rosnącą społeczność klientów, którzy cenią Action za szeroki wybór produktów w różnych kategoriach i atrakcyjne ceny. Globalnie Action reprezentuje już 11 krajów, ponad 2300 sklepów i ponad 12 milionów klientów każdego tygodnia.

Jakie są plany Action na przyszłość, w tym związane z inwestycjami logistycznymi?

W przyszłym roku nadal będziemy koncentrować się na utrzymaniu dynamiki otwarć i ekspansji na polskim rynku. W lipcu 2022 roku otworzyliśmy nasz 200. sklep w kraju - w Kielcach, co było kolejnym kamieniem milowym w naszym rozwoju.

Chcemy utrzymać podobne tempo wzrostu jak w 2022 roku i w tym momencie mogę potwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze.

Równocześnie z rozwojem sieci sklepów, naszym celem jest dalsze oferowanie naszym klientom wspaniałych doświadczeń zakupowych. Oznacza to, że musimy rozwijać nasz łańcuch dostaw w Polsce, aby zapewnić regularne dostawy odpowiednich produktów do wszystkich naszych sklepów. Chcemy również utrzymać poziom zatrudnienia nowych pracowników do naszych sklepów, a także do centrów dystrybucyjnych i naszego biura krajowego. Planujemy również otwarcie kolejnego centrum logistycznego w Polsce.

