Home Concept Design Park to numer jeden na Śląsku w branży łazienek. Na pokładzie ma duże marki – Maxfliz, Mera oraz Komfort Home.

Home Concept Design Park powiększył przestrzeń aż do 15 000 mkw.

Do lidera branży łazienkowej, firmy Maxfliz, dołączył Mera oraz holistyczny koncept Komfort Home.

Home Concept Design Park wyrasta na lidera w branży łazienek.

Zgodnie z planem powiększono przestrzeń aż do 15 000 mkw. Kolejne marki kończą adaptację i aranżację swych salonów, aby jeszcze tej wiosny zaprosić klientów do Home Concept Design Park. Do lidera branży łazienkowej, firmy Maxfliz, dołącza właśnie Mera oraz holistyczny koncept Komfort Home. Aleja Roździeńskiego 191 to „must go” dla każdego, kto przymierza się do prac wykończeniowych, aranżacji mieszkania albo remontu lub wyposażenia łazienki.

Home Concept Design Park właśnie staje się najważniejszym miejscem dla każdego, kto remontuje łazienkę lub kuchnię, mebluje dom albo urządza ogród. Świadczy o tym rosnące grono najemców – do największego na Śląsku salonu Maxfliz dołączył Komfort Home, Dion i IWC Home, a teraz także popularna wnętrzarska marka Mera, która przenosi do Home Concept Design Park swój katowicki salon.

Home Concept Design Park. Fot. Mat. pras.

Obecność znanych marek w jednym miejscu to prawdziwa kropka nad i. Home Concept Design Park wyrasta na lidera w branży łazienek. To miejsce dedykowane każdemu, kto planuje wykończenie domu, remont albo aranżację. I to nie tylko łazienki – o czym przekonuje m.in. bogata, kompleksowa oferta nowego salonu Mera: od budowy po dekorację.

Mera jest firmą z 32-letnim doświadczeniem na rynku śląskim w zakresie wyposażenia wnętrz i materiałów budowlanych. W ofercie katowickiego salonu MERA znajduje się duży wybór płytek ceramicznych od najlepszych producentów w niepowtarzalnych wzorach, w tym duże formaty oraz nowoczesne oświetlenie i lustra wraz z bogatą ofertą wyposażenia łazienek.

Mera to miejsce dla wszystkich, którzy szukają sprawdzonych produktów dopasowanych do potrzeb i upodobań. Jednak oferta Mery jest znacznie szersza i wykracza daleko poza zakres kompleksowego wykończenia wnętrz również dzięki współpracy z profesjonalnymi projektantami w salonach Mera - podkreśla Justyna Meresińska.

Home Concept Design Park to jedyne takie miejsce – wyjątkowe na Śląsku. Oparty na unikalnym koncepcie kompleksowy park aranżacji wnętrz w Katowicach wyrasta z przekonania, że dobry design i otaczanie się pięknem stanowią o jakości, komforcie i radości życia, dodając codzienności wysublimowanego smaku i charakteru. Trendy łączą się tu z ponadczasową klasyką i oryginalnymi, wyszukanymi dodatkami, a użytkowy design – z prawdziwą sztuką.

Na powierzchni aż 15 000 mkw. spotykają się tu setki renomowanych producentów z segmentu wykończenia i wyposażenia domu. Oprócz wspomnianych już nowych salonów Komfort home i Mera, klientów zaprosimy również do nowych showroomów Dion oraz IWC. Warto podkreślić, że pomimo rozbudowy wszystkie dotychczasowe salony działają w niezmienionym zakresie, oferując szeroki wybór m.in. podłóg, mebli, kuchni, AGD, oświetlenia, grzejników, drzwi i okien.

Do najważniejszych trendów w architekturze i projektowaniu wnętrz należy świadome podejście do ekologii. Przeprowadzono więc prace pielęgnacyjne w zabytkowej Alei Kasztanowej. Cenny zespół drzew, który sąsiaduje z Home Concept Design Park, to wymarzone miejsce wytchnienia w trakcie zakupów. Warto się nią przejść, aby przemyśleć nowe inspiracje, zebrane w naszych salonach i showroomach, a potem ze świeżą głową dokonać najlepszych zakupów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl