Zakończyła się rozbudowa i otwarto osiem nowych salonów w katowickim Home Concept Design Parku. W parku aranżacji wnętrz przy Alei Roździeńskiego 191 można znaleźć wszystko, co potrzebne, aby mieszkać komfortowo, wygodnie i w swoim stylu.

Katowicki Home Concept Design Park to ważne miejsce na Śląsku dla osób remontujących i urządzających domy oraz mieszkania.

Home Concept Design Park to kompleks został rozbudowany o nowy obiekt o powierzchni 3,2 tys. mkw.

Gruntowny lifting przeszła już istniejąca część.

Przybyło miejsca na nowe salony i usprawniono organizację przestrzeni. Korzystanie z parku aranżacji wnętrz i zwiedzanie ekspozycji jest jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze. Nowy budynek, elewacje i witryny sprawiają, że przestrzeń jest spójnie zaaranżowana i nowoczesna. A co najważniejsze: klienci parku mogą skorzystać z oferty nowych sklepów.

Wszystko w jednym miejscu

Tuż przed wakacjami do najemców już obecnych w parku (w tym największego na Śląsku salonu Maxfliz) dołączyły nowe marki. W rozbudowanej części powstały salony Komfort Home, Mera, Dion i IWC Home. W odnowionej części parku aranżacji wnętrz swoje showroomy otworzyło GMO Studio, Bizzarto oraz Fachowiec. W nowoczesnej pergoli zewnętrznej poznamy zaś ofertę firmy Inteligentny Budynek.

Home Concept, nowy budynek HCDP, fot. Radosław Sobik

W efekcie w Home Concept już działa kilkadziesiąt salonów, showroomów i butików z ofertą wyposażenia łazienek, kuchni, sypialni, salonu, garderób, pokoi dziecięcych, jadalni, gabinetów czy ogrodu. A to nie koniec zmian: już wkrótce do salonów zaproszą również Dr Materac oraz kilka innych marek. Dziś Aleja Roździeńskiego 191 w Katowicach to najważniejszy adres, pod który powinni udać się wszyscy urządzający i wykańczający dom czy mieszkanie.

Bardzo nam zależało, aby inwestycje związane z nowymi salonami były gotowe przed wakacjami. Lato to okres, gdy wielu klientów wykorzystuje wolny czas na urządzanie, dekorację i remonty. Po tym, jak dołączyli do nas nowi najemcy, zapewniamy najszerszą i najbardziej kompleksową ofertę wyposażenia wnętrz na całym Śląsku. I to wszystko pod jednym adresem - podkreśla Krzysztof Kołaszewski, inwestor Home Concept Design Park w Katowicach.

Wsparcie profesjonalistów

Home Concept Design Park to dziś 14 200 metrów kwadratowych wypełnionych najlepszym designem do wnętrz. W salonach skorzystać można ze wsparcia doświadczonych ekspertów i odkryć bogatą ofertę m.in. podłóg, mebli, kuchni, AGD, oświetlenia, grzejników, drzwi i okien. Na tych, którzy dopiero planują nowy dom czy mieszkanie, czekają też specjaliści od projektowania wnętrz.

Home Concept, fot. Radosław Sobik

Rozwój pozwala Home Concept Design Park w Katowicach umacniać pozycję rynkowego lidera w kolejnych segmentach. Od lat miejsce znane jest z bogatej oferty płytek oraz produktów do łazienek.

Największy w Polsce salon łazienek i płytek Maxfliz o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych działa u nas od lat. Po tym jak dołączyły do nas salony Mera i Komfort Home możemy śmiało powiedzieć: Home Concept Design Park stał się miejscem z największą ofertą łazienkowego wyposażenia na Śląsku — podkreśla Krzysztof Kołaszewski.

Ale to nie wszystko: wraz z nowymi najemcami oferta parku aranżacji wnętrz wzbogaciła się o silną reprezentację marek i butików ze stylowymi meblami premium. W salonach Dion, GMO Studio, IWC Home, Bizzarto (a także we wspomnianym salonie Maxfliz) można znaleźć najlepszy design, materiały i wyposażenie do strefy dziennej.

Oferta na czasie

Wizyta w Home Concept Design Park to okazja do poznania nowych trendów i odnalezienia inspiracji do urządzenia wymarzonego wnętrza.

W sklepach naszych partnerów nowości z najważniejszych targów designu pojawiają się chwilę po światowych premierach. Dbamy, by Home Concept Design Park był takim „małym Mediolanem” pełnym inspirujących trendów, świeżych nowości i wyjątkowego designu. Ekspozycje są nieustannie aktualizowane, dlatego każda wizyta w naszym parku aranżacji wnętrz to źródło nowych, wspaniałych pomysłów. Warto zaglądać tu jak najczęściej — podkreśla Krzysztof Kołaszewski z Home Concept Design Park.

Home Concept Design Park czerpie z ponad 20-letniego doświadczenia twórców tego miejsca. Przy Alei Roździeńskiego 191 w Katowicach można skorzystać też z profesjonalnych usług w zakresie projektowania wnętrz, doradztwa, sprzedaży i montażu. Na klientów czeka bezpłatny parking i wypożyczalnia samochodów na minuty.

W przerwie od zakupów warto wpaść na kawę lub ramen i dania kuchni japońskiej w tutejszej restauracji. We współpracy z GMO Studio powstał też nowy koncept - Home Cafe. Na klientów czekają wygodne kanapy oraz pyszna kawa Nespresso. To doskonałe miejsce, aby przysiąść po zakupach czy w oczekiwaniu na spotkanie z architektem.

Home Concept, fot. Radosław Sobik

Aleja Kasztanowców to szpalery ponad dwudziestu wiekowych drzew. Są one pod opieką konserwatora zabytków. Aleja prowadzi do historycznego Starego Młyna i stanowi element pobliskiego Folwarku Dąbrówka Mała. Aleja, dotąd ogrodzona, dziś jest dostępna dla każdego. Home Concept Design Park zadbało o ławki, nowoczesne oświetlenie czy budowę drewnianego pomostu. Dodatkowo kasztanowce rozświetlono efektowną iluminacją.

Rewitalizacja tej wspaniałej części Katowic była dla nas bardzo ważna przy rozbudowie Home Concept Design Park. W czasach, gdy betonowe place i miejskie inwestycje odbierają nam zieleń, my chcieliśmy pójść w poprzek powszechnym praktykom. Nasz Park ma kwitnąć tak samo żywymi roślinami jak i inspiracjami dla wnętrz - podkreśla Krzysztof Kołaszewski.

Dlatego aleja, która sąsiaduje z Home Concept Design Park, to idealne miejsce na odpoczynek czy znalezienie natchnienia dla swoich wnętrz. Przy okazji otwarcia nowych salonów to właśnie tutaj zaproszono lokalnych influencerów i architektów, by mogli odkryć, jak rozwija się katowicki Home Concept. A to dopiero początek - docelowo w najbliższych latach park aranżacji wnętrz ma powiększyć się aż do 16 400 metrów kwadratowych.

