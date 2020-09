Homepark Franowo z nowym najemcą

Sieć salonów z wyposażeniem łazienek Jeta dołącza do grona najemców w poznańskim Homepark Franowo, należącym do funduszu Pradera European Retail Parks, zajmując lokal o powierzchni ponad 500 m kw. Za transakcję odpowiada międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

- Otwarcie salonu łazienkowego Jeta w poznańskim Franowie przewidujemy na początek 2021 roku. Jest to nasz kolejny salon w Poznaniu. Pomimo trwającej pandemii widzimy zainteresowanie i jednocześnie duży potencjał w branży wyposażenia wnętrz wśród mieszkańców południowej wielkopolski.Jestem przekonany, że salon łazienkowy Jeta sprosta oczekiwaniom i oprócz zaspokojeniu potrzeb remontowych będzie źródłem inspiracji – mówi Maciej Świątek, prezes zarządu Jeta.

Umowa z Jetą w Homepark Franowo sfinalizowana w połowie września potwierdza odporność obiektu i szerzej - retail parków - na zawirowania wywołane epidemią koronawirusa. Oferta obiektu, wynajętego w 100%, koncentruje się na wyposażeniu wnętrz i stanowi destynację dla mieszkańców regionu poszukujących takiego asortymentu – mówi Ada Budynek z firmy Cushman & Wakefield.

Homepark Franowo to poznański park handlowy zlokalizowany na ponad 32 tysiącach mkw. Właścicielem sieci parków handlowych Homepark, w tym zlokalizowanego w Poznaniu – Homepark Franowo, jest fundusz Pradera European Retail Parks – należący do Pradery, wiodącego na rynku specjalistycznego funduszu zarządzającego aktywami centrów oraz parków handlowych w Europie i Azji.

- Homepark jest miejscem, w którym pragniemy prezentować wysokiej klasy rozwiązania w zakresie budowy, remontu oraz wyposażenia każdego rodzaju wnętrza. Obecność salonu Jeta w Homepark Franowo sprawi, że mieszkańcy Poznania będą mogli dokonać na jednej powierzchni kompleksowych zakupów w tym zakresie. Jednocześnie formuła parku, w której dominują otwarte przestrzenie, a do sklepów wchodzi się bezpośrednio z ulicy, zdecydowanie wpływa na poziom bezpieczeństwa, co doceniają zarówno nasi klienci, jak i najemcy – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Parki handlowe Homepark są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.