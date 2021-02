Homepark Franowo z nowym najemcą

Sieć Homepark należąca do funduszu Pradera European Retail Parks, to cztery parki handlowe, zlokalizowane w Warszawie – „Janki” i „Targówek”, w Poznaniu – „Franowo” oraz w Katowicach – „Rawa”, o łącznej powierzchni najmu 115 tys. mkw. Parki skupiają ponad 70 sklepów z artykułami do budowy, wykończenia oraz urządzenia wnętrz, a także sklepy popularnych marek, supermarket oraz punkty usługowe, tak aby podczas wizyt w parku można było dokonać komplementarnych zakupów dla tzw. domu. Pradera cały czas intensywnie pracuje nad uatrakcyjnieniem oferty handlowej, czego efektem jest otwarcie salonu JETA w poznańskim Homepark Franowo.

Firma JETA jest obecna na rynku od ponad 30 lat. Obecnie działa, jako bezpośredni dostawca i dystrybutor docenianych na świecie polskich marek, takich jak: Tubądzin, Paradyż, Cerrad, Nowa Gala, Ceramika Gres, Cersanit czy Opoczno. Działalność sieci opiera się na sprzedaży glazury i gresu w salonach łazienkowych. Salony JETA charakteryzują się elegancką i ciekawą ekspozycją w postaci boksów łazienkowych, dopełnionych bibliotekami płytek ceramicznych oraz wysoką, jakością dodatkowych usług projektowych. Salon zajmuje powierzchnię 500 mkw.

- Ponad roczne zmagania z pandemią pokazują, że formuła parków handlowych jest bardziej odporna na wynikające z niej konsekwencje. Wejścia do sklepów prosto z ulicy, brak zamkniętych korytarzy i holi czyni zakupy bezpieczniejszymi. A praca zdalna sprawiła, że, jak podają raporty, co piąty Polak w zeszłym roku dokonał jakichś prac remontowych. Mamy nadzieję, że trend się utrzyma, dlatego stale pracujemy nad uatrakcyjnieniem oferty. Salon JETA w „HOMEPARK” Franowo Poznaniu w naturalny sposób uzupełni mix najemców i wzbogaci go o wysokiej klasy salon, oferujący pełne wyposażenie do łazienek – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Homepark Franowo zlokalizowany jest na ponad 32 tys. mkw., z parkingiem na ponad 2,7 tys. miejsc. Oferta handlowa obiektu obejmuje zarówno meble i artykuły wyposażenia wnętrz, jak i artykuły sportowe, artykuły dla dzieci oraz elektronikę, a także produkty dla zwierząt. Do grona najemców należą min.: OBI, Jula, Decathlon, Sports Direct, RTV EURO AGD.

Parki handlowe Homepark są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.