Homepark Janki powiększa grono najemców

Park Handlowy Homepark Janki na 26,364 mkw. powierzchni najmu skupia 45 sklepów, oferujących materiały do budowania, wykańczania i urządzania wnętrz, a także meble, artykuły gospodarstwa domowego, elektronikę, kosmetyki, żywność i całą gamę najróżniejszych usług. Szeroka oraz kompleksowa oferta sprawia, że miejsce od lat jest jedną z najpopularniejszych destynacji handlowych w Warszawie.

Oferta parku handlowego stale poszerza się zarówno o nowe segmenty, jak również o sklepy z zakresu wyposażenia wnętrz. Do grona najemców wraz z początkiem lutego dołączyli:

Bike Moto – to nowy koncept największych w Polsce salonów rowerowo-motoryzacyjnych, oferujący szeroki asortyment rowerów i motocykli, hulajnóg, a także sprzętu fitness, akcesoriów i części zamiennych oraz odzieży sportowej. Sklepy tej sieci wyróżnia duża powierzchnia, ułatwiająca testowanie sprzętu, nowoczesny design oraz profesjonalna obsługa, połączona z doradztwem. Salon Bike Moto w Homepark Janki jest największą tego typu placówką na Mazowszu. Powierzchnia najmu wynosi: 1,715 mkw.

Deko Meble to polska sieć sklepów meblowych, powstała w Katowicach w 2007 r. Sklepy oferują przede wszystkim meble wypoczynkowe ze skóry. W ofercie dostępne są również meble dębowe, ławy, komody, witryny, sypialnie oraz zestawy do jadalni. Bogaty asortyment pozwala na dobranie mebli do charakterystyki i klimatu każdego wnętrza. Meble zachowują równowagę między tradycyjnym rzemiosłem tapicerskim, a produkcją seryjną, charakteryzując się wysoką jakością przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Salon Deko Meble zajmuje powierzchnię 148 mkw.



- Pilnie śledzimy potrzeby naszych klientów, starannie dobierając i uatrakcyjniając mix najemców. Homepark Janki przyciąga całe rodziny oraz grupę tzw. młodych, aktywnych, poszukających niecodziennych rozwiązań do swoich wnętrz. Naszą ideą jest więc zaproponowanie nie tylko szerokiej oferty meblowej i wnętrzarskiej, którą stale powiększamy, ale również stawiamy na sklepy, które odpowiadają na potrzeby zmieniającego się stylu życia naszych klientów. Tak zdywersyfikowany dobór najemców pozytywnie wpływa na atrakcyjność oferty, a co za tym idzie – popularność Homepark Janki. – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Kierując się popularnymi trendami kulinarnymi w Homepark Janki uruchomiono też dwa nowe punkty gastronomiczne, operujące w tej chwili tylko w formule „na wynos”: Ramen Duck Truck – food truck ze znakomitym japońskim ramenem, bułeczkami bao i kimchi oraz Bafra Kebab – punkt marki należącej do największej sieci street food w Polsce. Serwowany kebab wyróżnia wysoka jakość oraz lokalne pochodzenie składników.

Sieć Homepark należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.