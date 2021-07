Homepark Janki powiększa grono najemców

Homepark Janki stawia na specjalistyczne sklepy w zakresie budowania, wykańczania i urządzania wnętrz.

Na 26 381 mkw HOMEPARK Janki skupia 45 sklepów specjalistycznych oraz z szeroko pojętym asortymentem „dla domu” – artykuły gospodarstwa domowego, dla zwierząt, elektronika, kosmetyki, żywność.

Na terenie centrum działają też punkty usługowe i gastronomiczne.

W lipcu do grona najemców dołączył nowy salon meblowy Bizzarto. Sklep zajmuje powierzchnię 150 mkw.

Bizzarto to polska marka mebli tapicerowanych, wyróżniająca się nowoczesnym designem, zgodnym ze światowymi trendami oraz wygodą i funkcjonalnością oferowanych sof, narożników i foteli. Meble Bizzarto opracowuje się zgodnie z zasadami ergonomii i komfortu użytkowników. Dodatkowym atutem jest też ich funkcjonalność. W skład każdej kolekcji wchodzi wiele elementów o różnych wymiarach, dzięki czemu można stworzyć zestaw idealnie dopasowany do wymogów wnętrza oraz gustu i potrzeb. Wszystkie meble są wykonywane ręcznie. W ofercie Bizzarto znajdują się także kolekcje mebli ogrodowych, które dzięki specjalnej technologii, w której są wykonane, mogą stać przez cały rok na dworze, niezależnie od pogody. Aktualnie marka operuje w ponad 40 lokalizacjach w Polsce.

- Homepark Janki to bez wątpienia ważny punkt na zakupowej mapie wszystkich zainteresowanych budowaniem i remontem wnętrz. Ofertę handlową konstruujemy, tak aby zapewnić klientom szeroki wybór i kompleksowy serwis na każdym etapie prac. Nowy salon Bizzarto doskonale wpisuje się w naszą strategię. Meble tapicerowane Bizzarto to nie tylko nowoczesny design i wygoda, ale przede wszystkim, dzięki modułowości elementów, możliwość stworzenia mebla idealnie wpisującego się w wymogi wnętrza oraz potrzeby użytkowników – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Sieć Homepark należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe Homepark są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.