Homepark Janki z nowym najemcą

29 lutego na terenie Homepark Janki zostanie otwarty nowy showroom szwajcarskiej firmy Franke. Tym samym sieć parków handlowych z materiałami do budowy, remontu, wykończenia i urządzania wnętrz, potwierdza strategię uzupełniania oferty handlowej o profesjonalne usługi doradcze i projektowe.

- Homepark to miejsce, w którym oprócz szerokiej oferty materiałów budowlanych i wykończeniowych, wszyscy odwiedzający mogą skorzystać z usług profesjonalnego doradztwa. Wśród naszych najemców mamy prawdziwych specjalistów w swoich branżach, co w połączeniu z wysoką jakością produktów, gwarantuje pełną satysfakcję klientów – ideę Homepark podkreśla Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Homepark Janki pozyskał nowego najemcę, doskonale wpisującego się w obraną strategię. Już 29 lutego, na powierzchni 300 mkw., zostanie otwarty salon szwajcarskiej firmy Franke, oferujący szeroką gamę rozwiązań kuchennych.

- Showroom Franke w Homepark Janki zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu i optymalizacji przestrzeni. Showroom pomyślany również został jako przestrzeń spotkań wszystkich, dla których kuchnia jest prawdziwym sercem domu. „Do tego miejsca będziemy zapraszać architektów, projektantów wnętrz czy pasjonatów gotowania. Chcemy tu stale gościć profesjonalistów, którzy będą dzielić się swoją wiedzą i pasją z naszymi klientami – podkreśla Katarzyna Niezabitowska-Baj, PR&Event Manager Franke.

- Ideą Homepark jest szeroka oferta i kompleksowa obsługa naszych klientów. Budując portfolio najemców, staramy się prezentować najnowsze rozwiązania w zakresie budowy, remontu oraz wyposażenia każdego rodzaju wnętrza. Showroom Franke doskonale wpisuje się w naszą koncepcję. Jesteśmy przekonani, że będzie to miejsce niezwykle chętnie odwiedzane zarówno przez klientów indywidualnych, jak i profesjonalistów – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Homepark Janki należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe Homepark są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland. W transakcji najmu właściciela Homepark Janki reprezentowała firma Cushman & Wakefield.