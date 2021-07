Homepark Rawa przywitał nowych najemców

Fundusz Pradera European Retail Parks, właściciel parków handlowych Homepark, stawia na uatrakcyjnienie i dywersyfikację oferty handlowej w Homepark Rawa w Katowicach.

Otwarto tam dwa nowe salony meblowe, poszerzając tym samym dostępny w centrum asortyment artykułów do urządzania i dekorowania wnętrz.

W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

30 czerwca br. otwarty został salon marki „Mebloo”, wyspecjalizowanej w sprzedaży mebli tapicerowanych oraz stołów i krzeseł. Inne meble stanowią ofertę uzupełniającą. W HOMEPARK Rawa został otwarty dziewiąty sklep tej sieci, o powierzchni 954 mkw.

Kolejny nowy salon to „Fabryka Sypialni”, oferujący pełną gamę produktów do sypialni – od łóżek i stelaży, przez materace, po szeroki wybór kołder i poduszek oraz dodatków do mebli. Salon zlokalizowany jest na pierwszym piętrze i zajmuje powierzchnię 236 mkw.

- HOMEPARK Rawa to kompaktowy park handlowy położony w centrum Katowic. Staramy się zatem tak dobrać ofertę, by pozwoliła klientom szybko zorientować się, jakie trendy związane z wykańczaniem i urządzaniem wnętrz dominują na rynku. Marka Mebloo zyskała ogromną sympatię klientów, dzięki asortymentowi wpisującemu się w różne gusta – od klasyki po awangardę. „Fabryka Sypialni” doskonale dywersyfikuje ofertę HOMEPARK Rawa związaną z dobrym snem”. – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z otwarcia kolejnych salonów naszych dwóch marek w HOMEPARK Rawa. Widzimy, że obrana przez nas strategia rozwoju przynosi pozytywne efekty. Klienci poszukujący solidnych, dobrze zaprojektowanych i jakościowych produktów doceniają ofertę zarówno marki „Mebloo”, jak i „Fabryki Sypialni”. – powiedział Jacek Walczuk, Prezes firmy Fabryka Sypialni.

Sieć HOMEPARK należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland. Za komercjalizację odpowiada Cushman & Wakefield.