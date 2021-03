Homepark Rawa w Katowicach z nowym najemcą

Homepark Rawa w Katowicach to jeden z czterech parków handlowych, należących do portfela inwestycyjnego Pradera European Retails Parks. Zlokalizowany jest w samym centrum Katowic,

z doskonałym dostępem do węzłów komunikacyjnych, dzięki czemu pozwala na przyjazd na zakupy mieszkańcom całej aglomeracji śląskiej. Na 11 810 mkw. najemcy centrum oferują artykuły do wykończenia i urządzania wnętrz. Homepark Rawa sukcesywnie rozwija portfolio najemców – po otwarciu supermarketu sieci Biedronka, park wzbogacił się o kolejnego najemcę – sklep dla zwierząt Maxi Zoo.

Maxi Zoo to międzynarodowa sieć sklepów z artykułami dla zwierząt domowych. Asortyment sklepów to ponad 6000 produktów, w tym 14 marek na wyłączność, skompletowanych z myślą o domownikach i ich pupilach, we wszystkich przedziałach cenowych. Aktualnie w Polsce pod szyldem Maxi Zoo działa 45 sklepów, w których oprócz doskonałej oferty czeka profesjonalna obsługa. W sklepach Maxi Zoo każdy klient może otrzymać fachowe porady, dotyczące doboru diety, dbania o zdrowie i odpowiedniej pielęgnacji pupila.

Maxi Zoo w Homepark Rawa zostało otwarte 3 marca 2021r. Sklep zajmuje powierzchnię 575 mkw.

„Ideą naszych parków handlowych jest tworzenie oferty nie tylko spośród uznanych i sprawdzonych marek, związanych z budowaniem, wykańczaniem czy urządzaniem domu. Pragniemy również spełniać potrzeby całej rodziny, dlatego mix najemców uzupełniamy o sklepy specjalistyczne z branż „dla rodziny”. Po otwarciu supermarketu Biedronka, Homepark Rawa wzbogaca się teraz o sklep zoologiczny. Ogromnie cieszę się z zachodzących zmian, a o kolejnych będziemy informować na bieżąco.” – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

- Cieszy nas, że portfolio najemców Homepark Rawa powiększa się o nowe, duże i zróżnicowane marki. Niedawno otwarta Biedronka była swego rodzaju „zwiastunem” pozytywnych zmian. Dużo nowości jeszcze przed nami – dodaje Edyta Paszkowska, Associate w Cushman & Wakefield, odpowiedzialna za komercjalizację.

Sieć HOMEPARK należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.