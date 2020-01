Homepark stawia na eko

„Nie bądź plastik” to kampania społeczna, w której centra handlowe z całej Polski promują postawy proekologiczne, dążące do minimalizowania zużycia plastiku. Edukacyjna akcja ma zachęcić klientów centrów do zastanowienia się nad sięganiem po plastikowe opakowania oraz do ograniczenia ich użycia. Sieć parków handlowych Homepark przyłączyła się do promocji dobrych praktyk w swoich centrach handlowych.