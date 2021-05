Homepark ułatwia dostęp do mammografii

Fundusz Pradera European Retail Parks – właściciel parków handlowych Homepark – organizuje badania mammograficzne we wszystkich swoich centrach handlowych.

Homepark to cztery parki handlowe, zlokalizowane w Warszawie – Homepark Janki i Homepark Targówek, w Poznaniu – Homepark Franowo oraz w Katowicach – Homepark Rawa. Właściciel parków postanowił wykorzystać popularność miejsc i zorganizować w nich mobilne punkty mammograficzne.

- Z raportu Onkologia w czasach Covid-19, opracowanego przez Fundację Onkologia 2025, wynika, że wykonywanie badań mammograficznych spadło w Polsce o ponad 90 proc. To niezwykle poruszający bilans, dlatego postanowiliśmy zachęcić wszystkie panie do wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych w mammobusach, które stanęły lub staną na terenie naszych parków handlowych. Badania zorganizowane w ten sposób pozwalają na zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i wymogów reżimu sanitarnego. – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Badania mammograficzne będą odbywały się w wybrane weekendy przez całą wiosnę na parkingach przy HOMEPARK. W Warszawie i Katowicach za przeprowadzenie badań i organizacje mobilnego punktu diagnostycznego odpowiada Mammo-Med – firma specjalizują się w badaniach obrazowych na najwyższym poziomie technicznym. W Poznaniu do akcji włączył się Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Perkowskiej.

- Tylko dzięki regularnym badaniom zdecydowanie zmniejszymy ryzyko zachorowania na nowotwór piersi – jeden z najczęściej występujących nowotworów wśród kobiet. Wiem, że wiele firm włącza się

w organizacje mobilnych badań mammograficznych, ale biorąc pod uwagę dostępne dane, pragnę gorąco jeszcze raz zachęcić wszystkich inwestorów i zarządców obiektów handlowych do przeprowadzania podobnych akcji. – dodaje Agata Brzezińska.

W poszczególnych miastach akcje będą komunikowane za pośrednictwem kanałów własnych, mediów społecznościowych oraz mediów lokalnych.

Parki handlowe HOMEPARK są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.