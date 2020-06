Homla otwiera salon pierwszy sklep w województwie lubuskim

Do grona najemców NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim właśnie dołączył salon Homla z artykułami do wyposażenia wnętrz. To pierwszy sklep marki w województwie lubuskim, a zarazem trzydziesty salon Homla w Polsce.