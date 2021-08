Homla wchodzi do Gemini Park Tarnów. To pierwszy sklep w regionie

To już czwarta umowa najmu, jaką w ostatnich tygodniach podpisał dział leasingu Gemini Holding.

Gemini Park Tarnów umacnia swoją ofertę w segmencie wyposażenia wnętrz.

Już niebawem do grona najemców największej galerii we wschodniej części Małopolski dołączy marka Homla.

Nowy najemca zainwestował w lokal mający ponad 350 mkw.

- Homla to kolejna unikalna marka, która rozgości się w Gemini Park Tarnów. Planowany sklep będzie pierwszym w Tarnowie, a także pierwszym w tej części województwa małopolskiego. Dopełni największą w regionie ofertę „home”, którą klienci mogą już teraz znaleźć w naszym centrum handlowym – mówi Joanna Zemczak, senior leasing manager w Gemini Holding.



Homla będzie 11 sklepem z szeroką pojętym wyposażeniem wnętrz w tarnowskiej galerii. W tenant mixie obiektu można znaleźć już ofertę takich marek jak m.in.: Castorama, DUKA, JYSK, home&you, Pepco, Eurofirany czy Bed Lux. W galerii działa także Punkt Odbioru Zamówień IKEA.



- Rozwój tego segmentu jest jednym z naszych leasingowych priorytetów, który chcemy zrealizować w ramach rekomercjalizacji i przebudowy Gemini Park. W umocnieniu oferty „home” dostrzegamy ogromny potencjał dla naszego obiektu. Tym bardziej, że w wielu przypadkach dla osób, które się już dziś urządzają, jesteśmy destynacją zakupową nr 1 w tej części kraju. Nowe otwarcie ma umocnić tę pozycję – dodaje



Ale za rozwojem oferty „home” stoi nie tylko chęć budowania przewagi na lokalnym rynku. Nowości w tym segmencie są również odpowiedzią Gemini Park na zmieniające się trendy konsumenckie i oczekiwania rynku.

Jak wyliczyła pracownia GfK, siła nabywcza polskich konsumentów w handlu detalicznym sięga już 456 mld. zł. I chociaż najwięcej wciąż przeznaczamy na żywność (aż 43% z tej kwoty), tu już drugie miejsce (16%) pod względem wydatków zajmują artykuły z segmentu „home”, czyli budowlane, meblowe, dekoracyjne czy ogrodowe. Dla porównania, w 2018 roku wyposażenie wnętrz zajmowało odległe, bo aż 5. miejsce w zestawieniu, z udziałem rzędu 6,2%.



- Spędzając coraz więcej czasu w domach, Polacy zaczęli remontować i urządzać się na potęgę. W efekcie, w pewnym sensie mamy dziś do czynienia z boomem na tę ofertę. Widać to w zainteresowaniu, jakim cieszą się sklepy tego segmentu, ale także w obrotach, jakie notują najemcy tej kategorii. Jak zawsze jednak w takiej sytuacji rosną oczekiwania konsumentów – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.