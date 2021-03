Hotele i centra handlowe czeka konsolidacja. Biura i magazyny w centrum zainteresowania inwestorów

O 28 proc. r/r spadł wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w 2020 roku i osiągnął wartość 5,6 mld euro. Zmieniła się też jego struktura - wynika z raportu EY Polska „The Polish Real Estate Guide 2021. The real state of real estate”.

Połowa transakcji dotyczyła rynku magazynowego, detronizując rynek biurowy.

Pomimo trwającej pandemii, prognozy są optymistyczne i zakładają wzrost inwestycji w nieruchomości komercyjne w 2021 roku. Motorem będzie wciąż sektor magazynów. Centra handlowe i hotele, które ucierpiały najbardziej, będą podlegały konsolidacji.

Pierwszy kwartał 2020 roku był kontynuacją doskonałej koniunktury lat poprzednich i zakończył się wynikiem 1,7 mld EUR. Jednak marcowy lock-down i kolejne ograniczenia związane z pandemią oraz niepewność otoczenia wyhamowały zapał inwestorów.

mat. EY Polska

Pierwsze miesiące 2021 roku pozwalają na ostrożny optymizm odnośnie aktywności inwestorów w całym roku.

– Spodziewamy się poprawy sentymentu w tym roku na rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne. Polska, największy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, wciąż jest atrakcyjna dla inwestorów dzięki dobrej sytuacji gospodarczej, stabilnemu popytowi najemców i stopom zwrotu wciąż wyższym o 1-1.5 pkt proc. niż w krajach Europy Zachodniej. Niewątpliwie faworytem nadal pozostaną magazyny i logistyka, następnie biura – choć w tym przypadku bardzo istotne będzie utrzymanie popytu na najem nowych powierzchni biurowych. Najemcy mogą oczekiwać zapewnienia większej elastyczności operacyjnej wyrażającej się m.in. w długości umów najmu i rodzaju wynajmowanej powierzchni (biura typu flex vs. tradycyjne) – mówi Anna Kicińska, Partner EY, Lider Grupy Rynku Nieruchomości.

Pandemia zmieniła strukturę rynku

Polski rynek nieruchomości komercyjnych zachował się w ubiegłym roku relatywnie stabilnie w porównaniu do bardziej rozwiniętych rynków w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Azji. Transakcje portfelowe, szczególnie w sektorze magazynowym, napędzanym przez e-commerce, miały istotny udział w całkowitym wolumenie rynku inwestycyjnego w 2020 roku. Polskiej logistyce pomogło również centralne położenie na mapie Europy i stosunkowo stabilna sytuacja makroekonomiczna. W całym 2020 roku wartość transakcji w obszarze magazynów wyniosła 2,8 mld EUR (w porównaniu do 1,56 mld EUR w 2019 roku), co dało temu sektorowi 50% udziału w rynku. Tym samym magazyny zdetronizowały rynek biurowy, dotychczasowego lidera, którego udział w wolumenie transakcji skurczył się do 39%. Wartość transakcji na rynku biurowym zmalała do 2 mld EUR z 4,05 mld EUR w 2019 roku. Natomiast 2/3 transakcji z sektora biurowego zostało zawartych w Warszawie, która pozostaje najdroższym miastem w Polsce.