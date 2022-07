House bierze więcej mkw. w Galerii Rumia

House urósł w Galerii Rumia.

Najemca powiększył powierzchnię o dwieście mkw.

Odświeżony salon czeka na nowych klientów od tygodnia.

Nowa odsłona sklepu wpisuje się w strategię modernizacji i zmian jakie przechodzi w ostatnim okresie Galeria Rumia. Właściciel obiektu, spółka GT zapowiada, że nowi najemcy, przedłużone umowy i odświeżone ostatnio sklepy to dopiero pierwszy etap metamorfozy, jaka czeka w najbliższym czasie Galerię Rumia.

House tworzy kreatywną przestrzeń dla młodych osób, które poprzez swoje stylówki chcą pokazywać, kim są i jak się czują, a eksperymentowanie z modą traktują jako sposób na wyrażanie emocji.

Marka proponuje ciekawe połączenia najnowszych trendów z casualowym stylem. Inspiruje też do odwagi, zabawy stylami i świadomego kształtowania własnego wizerunku. Kluczowe dla House’a jest słuchanie potrzeb swoich odbiorców i obserwacja ich środowiska; zainteresowań, hobby, planów i marzeń. Znajomość ich świata umożliwia spełnianie ich oczekiwań i dostosowywanie się do dynamicznego tempa ich życia, kreując modowe i jednocześnie swobodne, codzienne stylizacje dla niej i dla niego

Galeria Rumia to nowoczesny obiekt w samym sercu miasta Rumia, zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu – dogodnym zarówno dla podróżujących samochodem, jak i komunikacją miejską. Powierzchnia najmu to ponad 16,8 tys. mkw. Do dyspozycji klientów jest przestronny, zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów. Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Sinasay, Action, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Empik, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.