Huda Beauty zamyka sklep Tmall i wycofuje się z chińskiego rynku. Tym samym idzie w ślady innych brandów kosmetycznych, salwujących się ucieczką z Chin.

Według Inside Retail Asia Huda Beauty zamknął swój flagowy sklep na chińskiej platformie handlu elektronicznego Tmall, sygnalizując wyjście z kraju.

Po wprowadzeniu produktów do Tmall Global w 2020 roku, strona ta jest jedynym kanałem sprzedaży bezpośredniej marki w Chinach.

Odwiedziło ją ponad 20 milionów osób.

Pochodząca z Bliskiego Wschodu marka kosmetyczna, Huda Beauty, zamknęła swój flagowy sklep na chińskiej platformie e-commerce Tmall, planując wycofanie się z kraju, zgodnie z lokalnymi serwisami informacyjnymi. Huda Beauty rozpoczęła działalność w Tmall Global w 2020 roku, współpracując z chińskimi influencerami, w tym Li Jiaqi, w celu zwiększenia swojej obecności na rynku. Sklep chwalił się ponad 20 milionami przeglądarek.

Huda Beauty to ostatnia międzynarodowa marka kosmetyczna, która ograniczyła swoją obecność w Chinach lub całkowicie opuściła kraj. Huda Beauty dołącza do szeregu międzynarodowych marek kosmetycznych, które ograniczyły lub usunęły swoją obecność w Chinach w ciągu ostatniego roku. W lipcu marka kosmetyczna Maybelline należąca do L'Oreal planowała stopniowe zamykanie wszystkich swoich sklepów stacjonarnych na rynku. Południowokoreańska marka Etude House zamknęła swój flagowy sklep w Tmall w listopadzie, po wycofaniu się z fizycznej obecności swojej siostrzanej marki detalicznej Hera w kraju.

GlobalData, firma zajmująca się danymi i analizami, szacuje, że chiński rynek kosmetyków do makijażu osiągnie 11,7 miliarda dolarów do 2026 roku, odnotowując skumulowaną roczną stopę wzrostu na poziomie 7,4 procent. - Blokady Covid-19 w Szanghaju i Pekinie osłabiły popyt na kosmetyki kolorowe w Chinach w pierwszej połowie ubiegłego roku – powiedział Bobby Verghese, analityk konsumencki w GlobalData. - Ścisłe blokady zakłóciły dystrybucję i logistykę produktów kosmetycznych oraz spowodowały utratę dochodów, tym samym tłumiąc ogólne wydatki konsumentów na produkty kosmetyczne.

