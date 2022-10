Iga Krefft jest już trzecią ambasadorką Czujesz Klimat? Rossmanna. To inicjatywa, która jest głosem w sprawie środowiska.

To inicjatywa, która jest głosem w ważnej dla nas wszystkich sprawie, czyli środowiska.

Artystka, wspólnie z pozostałymi ambasadorami, Arturem Rojkiem i Marcinem Kydryńskim, przekonuje, że nawet „małe”, codzienne wybory, także podczas zakupów, mają ogromny wpływ na Planetę, a co za tym idzie nasz dobrostan.

Iga Krefft to jedna z najbardziej utalentowanych artystek młodego pokolenia. Na Instagramie obserwuje ją ponad 114 tysięcy osób. Na początku września br. wydała swoją drugą solową płytę zatytułowaną „8”. Zaangażowała się w projekt Czujesz Klimat? Rossmanna, bo „kocha naturę za jej wielowymiarowość. To z jednej strony nieprzewidywalny żywioł, który rządzi naszym życiem, a z drugiej - źródło naszej równowagi. Źródło, którego zasoby wyczerpują się z każdym rokiem”.

Jestem świadoma postępujących zmian klimatycznych na świecie i wierzę, że wybory, których dokonuję każdego dnia mogą je spowalniać albo niestety pogłębiać. Dlatego uważam, że dbanie o środowisko zaczyna się od małych decyzji. I wierzę, że gdyby każdy zaczął od jednej zmiany w swoim życiu, wspólnie moglibyśmy osiągnąć wielkie rzeczy. Mieszkam w dużym mieście, ale poruszam się po nim hulajnogą, noszę butelkę na wodę wielokrotnego użytku i zwracam uwagę na produkty, jakie wybieram – jaki mają skład, jak powstały, czy ich opakowania nadają się do ponownego użytku. I chciałabym zachęcać do tego innych, dlatego przyłączyłam się do inicjatywy Czujesz Klimat? Rossmanna – przyznaje Iga Krefft.

Celem Czujesz Klimat? jest m.in. wspieranie idei, że codziennie wybory każdego z nas mogą być bardziej przyjazne środowisku. Rossmann chce nam je ułatwiać, dlatego w swoich sklepach produkty wyróżniające się ze względu na dobry dla planety skład, opakowanie przyjazne środowisku i bardziej zrównoważoną produkcję oznaczył symbolem Czujesz Klimat?

Dobry klimat to nie tylko czyste powietrze i środowisko. To także przyjaźni ludzie, atmosfera jaka nas otacza, pozytywne wibracje. Dlatego w ramach akcji Czujesz Klimat? Rossmann został sponsorem: Opener’a (na tegorocznym Open’erze po raz pierwszy w Polsce pojawiła się scena – w ramach Czujesz Klimat? – zasilana wodorem), Off Festival, Siesty oraz Great September.

