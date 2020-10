Igor Klaja, twórca 4F: Nie wierzę, że galerie handlowe przetrwają

To jest tylko kwestia czasu – nie wiem, czy to będzie siedem miesięcy czy lat, ale galerie handlowe na pewno znikną. Klienci zaczną odwiedzać lokale przy ulicy, ale nie będą to zwykłe sklepy, które znamy, lecz modele łączące różne funkcje, tak jak nasza 4FCafé. Sądzę, że jesteśmy prekursorem – mówi Igor Klaja, prezes grupy OTCF, twórca marek 4F i Outhorn.

Ile kawiarni 4FCafé postanie do końca roku ?

Igor Klaja, prezes grupy OTCF, właściciela marek 4F i Outhorn: Cztery albo pięć. Będą to własne lokale. Chcemy przetestować ten koncept, by z pełną świadomością zaproponować franczyzę. Oczywiście wierzymy w ten projekt, ale wielu rzeczy możemy jeszcze nie wiedzieć.

Czy to będzie wielkomiejski koncept?

Nie. Może działać wszędzie. Podobnie jak marka 4F, która jest dostępna m.in. w takich miejscowościach, jak Rabka Zdrój, Duszniki, czy Mielno. Widzę miejsce dla naszej kawiarni w takich ośrodkach. Uważam, że w każdym mieście są osoby, które niekoniecznie szukają najtańszych miejsc i produktów. My na pewno nie będziemy najtańsi, dlatego że stawiamy na jakość. Nie potrzebujemy dużej marży na kawie i jedzeniu, ponieważ będziemy sprzedawać odzież.

Twórca 4F otworzył pierwszą 4FCafé

No właśnie. 4FCafé właściwie nie jest kawiarnią, lecz hybrydą sklepu z kawiarnią...

Tak. To jest coś czego jeszcze nie da się nazwać, bo nigdzie nie ma takiego modelu. Nie mieliśmy żadnego pierwowzoru. Jest to nasz autorski pomysł. Zrodził się w odpowiedzi na pytanie, co by było z marką 4F, gdyby nie było galerii handlowych.

Macie 230 sklepów w Polsce. Wszystkie przetrwały lockdown?

Oczywiście renegocjowaliśmy wszystkie nasze umowy. Nie zrezygnowaliśmy z żadnej lokalizacji. W jednym przypadku sytuacja jest wciąż problematyczna, ale nie tylko przez Covid. Od jakiegoś czasu to powtarzam i nic się nie zmieniło: nie wierzę, że galerie handlowe przetrwają. To jest kwestia czasu – nie wiem, czy to będzie siedem miesięcy czy lat, ale one na pewno znikną. Sądzę, że klienci zaczną odwiedzać lokale przy ulicy, ale nie będą to zwykłe sklepy, które znamy, lecz modele łączące różne funkcje, tak jak nasza 4FCafé. Sądzę, że jesteśmy prekursorem.

4FCafé łączy gastronomię ze sklepem, ale też będzie punktem odbioru artykułów zamówionych przez Internet.

Tak, z czterech naszych sklepów internetowych: 4f.com.pl, outhorn.com, sportstylestory.com i myoutletfactory.com. Te dwa ostatnie powstały podczas lockdownu.

