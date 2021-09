Ikea cierpi na problemy logistyczne

Przerwanie łańcucha dostaw w wyniku zakłóceń globalnych w portach to najnowsza bolączka sieci IKEA w Polsce. Dodatkowo klienci mają problem ze składaniem reklamacji - czytamy na finanse.wp.pl

Klienci sklepów IKEA zamawiający w sieci skarżą się, że zamówienia do nich nie trafiają i nie są w stanie złożyć reklamacji. Doszło do tego, że nieformalnym biurem do składania reklamacji stał się profil IKEA na Facebooku.

Katarzyna W. Gebel z biura prasowego IKEA Retail w Polsce w odpowiedzi na pytania WP Finanse przyznaje, że logistyka stanowi "duże wyzwanie" dla wszystkich firm (w tym IKEI), które są zależne od morskiego transportu. Jego przepustowość w ostatnich miesiącach jest mocno ograniczona - za sprawą przede wszystkim pandemii.