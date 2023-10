W Centrum Koneser na warszawskiej Pradze otwiera się dzisiaj miasteczko edukacyjne dla dzieci, w którym m.in. Empik otworzy sklep, a Ikea - pracownię projektową. Minicity to pierwszy taki projekt non-profit w Polsce.

Miniciti to kontynuacja projektu edukacji zawodowej dzieci i młodzieży, zainicjowanego przez Fundację Miasto Dzieci blisko dziesięć lat temu.

Edukacyjne miasteczko powstało w Centrum Koneser na warszawskiej Pradze. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat mogą w nim poznać 13 miejsc pracy.

W Miniciti Empik otworzy sklep, a Ikea - pracownię projektową.

Miniciti to kontynuacja projektu edukacji zawodowej dzieci i młodzieży, zainicjowanego przez Fundację Miasto Dzieci blisko dziesięć lat temu. Fot. Minicity/Facebook.

Miniciti to kontynuacja projektu edukacji zawodowej dzieci i młodzieży, zainicjowanego przez Fundację Miasto Dzieci blisko dziesięć lat temu. To pierwszy taki projekt non-profit w Polsce, który inspiruje do myślenia o przyszłości zawodowej.

Edukacyjne miasteczko mieści się w Centrum Koneser na warszawskiej Pradze. W Miniciti Empik otworzy sklep, a Ikea - pracownię projektową.

Edukacyjne miasteczko mieści się w Centrum Koneser na warszawskiej Pradze. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat mogą w nim poznać 13 miejsc pracy - od warsztatu samochodowego, telewizji, banku, laboratorium, klubu fitness do komisariatu policji czy pracowni projektanta.

Ikea nauczy projektować meble

Edukacyjne miasteczko mieści się w Centrum Koneser na warszawskiej Pradze. Fot. Ikea.

W pracowni przygotowanej przez firmę Ikea, dzieci poznają proces projektowania mebli. W trakcie warsztatów stworzą własne projekty wnętrza, a do dyspozycji będą mieć papierowe, miniaturowe meble oraz dowolne dodatki do wycięcia z archiwalnych katalogów. Mali projektanci przygotują też własne wzory, które mogłyby ozdobić kolekcje pościeli, pudełek i innych dekoracji Ikea.

Sklep Empiku: nauka przez zabawę

Bywalcy Minicity będą pracować na prawdziwych sprzętach i zarabiać miniasy, które potem wydadzą w miasteczkowym Sklepiku Marzeń by Empik.

Na półkach młodzi pracownicy znajdą m.in. książki, rozwijające wyobraźnię klocki czy wzmacniające różne kompetencje gry oraz kolekcjonerskie gadżety i zabawki.

Większość asortymentu jest stała, by dzieci mogły odkładać zarobione pieniądze na upatrzone przedmioty, pracując kilka dni lub wracając co jakiś czas do miasteczka.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl