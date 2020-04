IKEA i Fundacja Habitat for Humanity Poland wspierają osoby w kryzysie bezdomności

Pandemia koronawirusa szczególnie zagraża osobom w kryzysie bezdomności i najuboższym, dla których niemożliwe albo bardzo utrudnione staje się zastosowanie obecnie przyjętych zasad ochrony. Osoby te często pozostają w przestrzeni publicznej, przebywają w wieloosobowych salach schroniskowych lub mieszkają w lokalach o bardzo obniżonych warunkach higieniczno-sanitarnych.

- Dom to najważniejsze miejsce dla IKEA. Dzisiaj każdy z nas, dla bezpieczeństwa swojego i innych, powinien pozostać w domu. Niestety osoby bezdomne nie mają takiej możliwości. Dlatego tak ważne jest prawidłowe przygotowanie i funkcjonowanie ośrodków wspomagających osoby zagrożone bezdomnością. Jako IKEA przekazujemy produkty pomagające utrzymać odpowiednie warunki higieniczne i podnoszące komfort – mówi Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju, stojąca w IKEA na czele Krajowej Grupy ds. Wsparcia Społecznego na czas przeciwdziałania rozprzestrzenia się koronawirusa w Polsce.

W ramach wsparcia dla wybranych ośrodków przekazane zostaną m.in. materace, pościel, koce i ręczniki. Ponadto dodatkowe artykuły takie jak: dozowniki do środków myjących, spryskiwacze do środków dezynfekcyjnych, pojemniki na żywność oraz termosy. Produkty te pozwolą poprawić warunki w schroniskach. Doposażą punkty wydawania żywności oraz odzieży, umożliwią dezynfekcję rąk i zabezpieczenie żywności, a tym samym pomogą w ochronie przed zachorowaniami na COVID-19.

Ogólnopolska akcja jest skoordynowana przez Fundację Habitat for Humanity Poland, która od lat zajmuje się wsparciem osób borykających się z wykluczeniem mieszkaniowym i przeciwdziałaniem bezdomności. W związku ze stanem epidemii organizacja od wielu dni apeluje o szczególne wsparcie dla dwóch grup – osób w kryzysie bezdomności oraz osób ubogich, które mogą być zagrożone eksmisjami.

- Dobre standardy współpracy między Fundacją a partnerami biznesowymi pozwalają skutecznie rozpoznać potrzeby i zadziałać razem w większej skali – tłumaczy Magdalena Ruszkowska-Cieślak, prezes Fundacji Habitat for Humanity Poland. My rozpoznajemy potrzebę i potrzebne środki, a partnerzy biznesowi potrafią dopasować procesy i środki materialne. Co równie ważne, obie strony polegają na sobie jako specjalistach w swojej dziedzinie. Życzylibyśmy sobie, by nasza współpraca z IKEA Polska stała się zaczątkiem większej mobilizacji międzysektorowej na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa najsłabszych – dodaje.