IKEA i Ingka Centres niosą pomoc oddziałom psychiatrycznym

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci oraz Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w podwarszawskim Józefowie otrzymał nowe wyposażenie. W ramach akcji #PomagamyRazem IKEA i Ingka Centres we współpracy z partnerami, m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka, przekażą do 37 oddziałów psychiatrii dla dzieci i młodzieży w całej Polsce około 30 tysięcy produktów wyposażenia wnętrz o łącznej wartości ponad 1,6 mln złotych.

W ramach akcji #PomagamyRazem, IKEA, wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka i Ingka Centres oraz pozostałymi partnerami: Fundacją Medicover, Raben Logistics Polska, Centrum Dystrybucji IKEA oraz FM Logistic dociera z pomocą materialną do szpitali i oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, przekazując produkty.

– Dom to niezwykle ważna przestrzeń dla IKEA. Powinien być ostoją bezpieczeństwa i rozwoju. Tymczasem epidemia koronawirusa – i związana z nią często długotrwała izolacja – negatywnie wpłynęły na zdrowie psychiczne wielu osób, w tym dzieci i młodzieży. Zobowiązaliśmy się jako biznes odpowiedzialny społecznie, wesprzeć lokalne społeczności w trudnościach wynikających ze skutków pandemii. Szpitalne oddziały psychiatryczne są ważnym elementem powrotu do zdrowia dla wielu pacjentów, a nam zależy na tym, by dzieci i rodzice spędzali w nich konieczny czas w jak najlepszych warunkach. Dlatego #PomagamyRazem – zaznacza Katarzyna Dulko-Gaszyna, Dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail.

Wyposażenie wnętrz, które zostanie przekazane do szpitali, w postaci kolorowej pościeli, wygodnych materacy, foteli czy odganiających ciemność lampek nocnych pomoże stworzyć dzieciom bardziej domową atmosferę. Dodatkowo nowe zabawki oraz akcesoria, takie jak farby, sztalugi, kolorowanki, książeczki czy mata gimnastyczna pozwolą weselej spędzić czas. Sprzęt multimedialny przekazany przez Ingka Centres Polska pomoże w przeprowadzaniu jeszcze bardziej efektywnych terapii zajęciowych, a wyposażenie AGD ułatwi codzienne funkcjonowanie w placówkach.

– To wspaniała inicjatywa i cieszę się, że IKEA zwróciła się do mnie o jej wsparcie. Jako Rzecznik Praw Dziecka od dawna zwracam uwagę na trudną sytuację oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i jestem pewien, że materialne wsparcie dla nich ze strony IKEA i jej partnerów może sprawić wiele dobrego. A jest tym cenniejsze w sytuacji, gdy świat trzyma w swoich kleszczach pandemia koronawirusa - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Izolacja domowa związana z epidemią COVID-19 przekłada się negatywnie na zdrowie psychiczne najmłodszych. Niejednokrotnie dzieci i młodzież muszą się zmagać z trudnymi stanami i emocjami. Epidemia wywołała nagłą i dużą zmianę w życiu rodzin – w tym dzieci, które przestały chodzić do szkoły, a ich kontakty społeczne z kolegami zostały mocno ograniczone. Zamknięcie w domu potęguje też inne problemy, których dzieci doświadczały wcześniej, takie jak utrudniony kontakt z lekarzami i specjalistami czy doświadczanie przemocy domowej.

