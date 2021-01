IKEA kontynuuje wsparcie dla ratowników medycznych

Trwająca od prawie roku pandemia to trudny czas dla wszystkich. Życie każdego z nas uległo zmianie, ale szczególnie odczuli to pracownicy służby medycznej. IKEA postanowiła wspomóc stacje pogotowia, gdyż to ich pracownicy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z wirusem. Od marca ubiegłego roku personel zespołów ratownictwa medycznego pracuje w wyjątkowo trudnych warunkach. Do pacjentów z COVID-19 ratownicy wyjeżdżają w kombinezonach ochronnych, w których m.in. nie wolno jeść i pić. Zdarza się, że spędzają po kilka godzin w kolejce przed szpitalem w oczekiwaniu na przyjęcie pacjenta. Ze względów bezpieczeństwa, ratownicy mogą ściągnąć kombinezony, dopiero gdy przejdą proces dekontaminacji.

Pomoc IKEA trafiła do stacji pogotowia w miastach, w których zlokalizowane są jej sklepy – w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Łącznie firma dostarczyła centrom ratownictwa prawie 9 tysięcy produktów o łącznej wartości niemal 700 tysięcy złotych. Są to meble - sofy, fotele, łóżka, krzesła, stoły, szafy i rozwiązania do przechowywania, wyposażenie łazienek, elementy wyposażenia kuchni - sztućce, talerze, garnki, termosy, a także lampy, kołdry, żarówki czy wieszaki. Z przekazanych produktów IKEA korzystać będzie łącznie ponad 500 zespołów ratownictwa medycznego.

- Zbierając zapotrzebowanie od poszczególnych stacji pogotowia zaskoczyło nas to, jak podstawowych rzeczy dotychczas brakowało ratownikom. Wśród przekazanych produktów znalazły się m.in. sztućce i talerze oraz garnki. Priorytetem było dostosowanie tej pomocy do potrzeb każdej ze stacji. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele czasu lekarze i ratownicy spędzają teraz w pracy i jak mało mają czasu na odpoczynek. Liczymy, że dzięki produktom IKEA komfort ich pracy się poprawi - mówi Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego Rozwoju z IKEA Retail Polska. - Ta akcja to taki nasz mały ukłon i podziękowanie dla ratowników za zaangażowanie i serce, które wkładają w swoją pracę. Dziesięć stacji wojewódzkich, do których trafiła nasza pomoc, rozdysponuje ją później w podległych im oddziałach lokalnych. W samej Warszawie to ponad 80 zespołów ratownictwa medycznego! Dlatego tak bardzo zależało nam, żeby całe przedsięwzięcie przebiegło ekspresowo. Chcieliśmy, aby nasze wsparcie trafiło do ratowników jak najszybciej. Dokładnie tak samo jak oni do nas, gdy potrzebujemy ich pomocy - dodaje.